Dia do Alfaiate

6 de setembro de 2020

Alfaiate: uma das profissões mais antigas é homenageada no dia 6 de setembro. São eles que criam, costuram e reformam roupas de forma artesanal, são mais conhecidos no trabalho com roupas masculinas como ternos, calças, paletós e peças exclusivas. Uma profissão rara que hoje atende lojas de departamento e os ateliês de antigamente já são escassos. Em nossa cidade é difícil encontrar alfaiate em atividade, principalmente jovens, na Marechal Deodoro lá está há mais de 50 anos o Daronco com sua alfaiataria fazendo ternos sob medida que dão segurança e elegância para quem veste, e para quem não sabe ele é o pai do árbitro da FIFA, Anderson Daronco.

Barbeiro: a data nacional da profissão é comemorada em 6 de setembro e também é uma das mais tradicionais do mundo. Atualmente as barbearias se modernizaram, incluíram mesas de jogos, bebidas, jogos eletrônicos, tudo para conquistar os clientes e aumentar a clientela. Além da profissionalização dos barbeiros que utilizam várias técnicas para chegar ao resultado desejado. Na Galeria do Comercio está uma das primeiras barbearias da cidade com vários profissionais, troca de gerações e lá continua sendo um ponto de encontro para leitura de jornais, cafezinho e mais e na General Neto o Paulo Barbeiro, próximo a José Bonifácio, há mais de 30 anos trabalhou na Casa do Estudante na Professor Braga e agora está em novo endereço, mas continua com sua clientela.

Consumidor sofre: o arroz dobrou de preço, o leite disparou, são produtos da cesta básica. Esse aumento deveria chegar também ao produtor.

Capital dos eventos do tradicionalismo gaúcho: brilhante iniciativa que nasceu aqui e que a Assembleia aprove. Só comentar o Rodeio do Conesul, o FestMirim, o Juvenart, Ciranda de Prendas e outros eventos Santa Maria merece ostentar esse nome.

Máscaras: o impasse na iniciativa do executivo aplicando pesadas multas para quem não usasse. A Câmara aprovou e agora o prefeito vetou alguns artigos e os vereadores vão analisar. Ambas as partes será que pensaram na estrutura necessária para fiscalizar? E se passar a pandemia, termina a lei ou valerá para o futuro em outros casos? O ideal seria arquivar tudo. E belo exemplo tivemos recentemente em que a prefeitura orientou as pessoas para adotarem o uso da máscara, isso é um bom exemplo, não só multar, é necessário orientar.

Reforma administrativa: governo federal encaminhou à Câmara e Rodrigo Maia recebeu com agrado e disse mais, que está na hora do setor público dar seu sacrifício. Estou até estranhando, mas é um bom sinal. E no mesmo dia se manifestou que foi proibido alguns segmentos da Fazenda prestarem informações a ele, acho que ele errou também, de chefe para chefe, porque buscar informações dos colaboradores?

Novo endereço: o a Delegacia de Pronto Atendimento é onde as pessoas registram as ocorrências policiais, da Andradas por mais de 30 anos agora vem para a Medianeira, no lugar certo junto ao Centro Integrado de Operações e Emergências (CIOSP), tudo no mesmo local da antiga Auditoria Militar. Quero salientar a importância desse integração que vem dando bons resultados, são ações conjuntas de serviços de inteligência e a surpresa o caminho é bloquear dinheiro como aconteceu nessa semana em Dom Pedrito em que foram detidas várias pessoas por suspeitas de crimes de toda ordem, mas com belas contas bancárias.

Ação social: Desinservice fará sanitização nos carros que participarem no Drive In Farroupilha em Santa Maria entre os dias 11 e 20 de setembro no estacionamento do Shopping Praça Nova. A proposta segundo o diretor da empresa, Jefferson Hoffmann, é uma soma de esforços em prol das boas iniciativas da comunidade que aos poucos vão retomando suas atividades.

