1 de novembro de 2020

Antigamente no Dia de Todos os Santos era feriado, mas uma data importante em que todo católico tem a imagem de um santo do qual tem devoção, faz seus pedidos e pede a intercessão. Maria, por exemplo, é única, mas são mais de mil denominações diferentes. É um dia para descansar, refletir, analisar e ouvir os comentários dos candidatos e suas promessas. Quem puder e que deseja ir ao cemitério, vá hoje e acompanhe pelas redes sociais às 20h a trezena a Romaria da Medianeira, a convidada de hoje é a Paróquia de Fátima, é aqui que trabalhou como pároco Dom Cleonir Dalbosco, bispo de Bagé que vai presidir a cerimonia das 10h no dia 8, na Romaria como convidado. E hoje os shoppings abrem às 11h como era de costume.

Temperatura agradável em Santa Maria e à tarde se eleva. Sempre mantenha os cuidados, use máscara, evite aglomerações, administre sua vida para termos uma boa saúde.

