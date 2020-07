Dia de repensar a semana

12 de julho de 2020

Domingo, dia de descanso, paz e de repensar a semana, mas nunca deixe de ir no seu templo religioso ou o acompanhe pelas redes sociais. Em família isso vem acontecendo há mais de três meses, diferente do passado em que ninguém tinha tempo, era viagem, futebol, esportes, agora mudou e a prioridade é estar em casa com a família. O comércio fechado, os mercados também, acomodados esperando a segunda-feira. Como será a próxima semana e as bandeiras da saúde? É justamente a continuidade do descanso que você já teve por muitos dias só que os aumentos em tudo, principalmente na gasolina, água e luz não param. O chefe de família e de empresa tem que ser um bom administrador financeiro para suportar o momento atua e algumas empresas para manter os empregos, pois muitas vezes na troca de direção de uma empresa, venda ou cargos, as pessoas com dezenas de anos de trabalho são afastadas da sua atividade e graças a Deus que tem o Fundo de Garantia que garante uns quatro ou cinco meses para se manter. Quero dizer com isso que nem um emprego na iniciativa privada oferece estabilidade, quem deve conquistar esse cargo é o trabalhador correspondendo os anseios da empresa. Já no setor público, depois de nomeado e de assumir o cargo trabalha da sua maneira e não é fácil para dispensar o colaborador. E diante da realidade atual é preciso que quem tenha um emprego saiba conservá-lo, porque a conjuntura sempre deixa na mente do gestor o corte de despesas para poder salvar a sua atividade. E hoje como é domingo, um passeio de carro vai bem, mas leve em conta a alta da gasolina nos últimos dias.