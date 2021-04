28 de abril de 2021

A sogra: Querida, por alguns, comentada por outros, mas na pandemia, avalie o quanto a sogra e sogros foram importantes para a família. Os filhos na pandemia ficaram com as sogras. O que não deram no passado por falta de condições, da para os netos agora. Hoje é dia da sogra, seja amigo dela. Pois quando acontece um fato lamentável ela está presente.