Desinservice

17 de novembro de 2020

É a empresa que veio da grande Porto Alegre e desde que aqui chegou o Jefferson Hoffmann está sempre inovando com aquela disposição. Elegeu a cidade da região central como ponto de referência para todo o estado e aqui constituiu a família com sua esposa Jamille Farias ao seu lado das passarelas como modelo aprendeu muito e se tornou empresária também. A sede da empresa fica no Distrito Industrial e o agendamento sempre é importante pelo 3028-6888. Foto de arquivo da Jamille com a filha Mariah e o Jefferson.

Criatividade: considerada uma capacidade humana de grande valor universal é comemorada no dia 17, pois acredita-se que a evolução humana esteja relacionada a ela. Todos temos capacidade criativa, o que muda é seu nível de desenvolvimento e estímulos em cada um.

