1 de abril de 2021

Da grande Porto Alegre, Jeferson Hoffmann desembarcou em Santa Maria e no seu segmento poucas empresas prestavam serviço, ele veio com dinamismo e novidades, criando aqui a Desinservice, tudo que for contra insetos e pragas passa por aqui há mais de 30 anos. Neste ano com a pandemia ele gratuitamente prestou serviço para a comunidade com a limpeza da via pública. A empresa está instalada no Distrito Industrial com sua sede própria. Em Santa Maria formou sua família casando com Jamille Farias e dessa união já nasceu Mariah.