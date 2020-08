Cultivar flores e plantas

20 de agosto de 2020

As empresas dessa Avenida investiram no canteiro central com profissionais e em breve teremos os frutos dessa semente.

No dia 2 de setembro, é data de Santa Dorotéia, que foi declarada padroeira das flores, frutos e dos jovens. Em agosto prepara o local, vamos cultivar flores, são de suma importância, embelezam uma cidade, produzem autoestima e para quem passar na Hélvio Basso inúmeras empresas adotaram o canteiro central e já se constata melhoramentos no local e que as outras empresas procedam da mesma maneira. Na cidade é possível contemplar os ipês roxos, os pomares que já apresentam floração e por onde tem orquídeas da mesma forma. Nossa cidade tem uma riqueza de talentos profissionais pelos cursos superiores afins, bons arquitetos, paisagistas, tudo isso através de um bom diálogo daria até para cultivar melhor o Parque Itaimbé que é uma riqueza central e quem muitas vezes passa despercebido. Procure floriculturas ou alguém que oriente o seu trabalho, plante e cultive, pois, o município tem um projeto desde 2007 de arborização da cidade, mas até agora não foi levado adiante e sabemos que as pessoas gostam e tem necessidade do cultivo de flores e plantas, tanto que vemos as sacadas de apartamentos com flores, pequenas árvores e temperos. Sempre o ser humano principalmente o idoso e quem está em casa gosta de cultivar e é agradável consumir o que se produz. Portanto procure uma maneira de colaborar, incentivar e as empresas devem investir em frente ao seu estabelecimento, pois chama a atenção de quem passa.

Sorriso e alegria: alguns já começaram pelas redes sociais, bem apresentados, com aquele sorriso de pré-candidato às eleições e vão começar a chegar nas casas chamando ‘meu amigo’ e a pessoa já fica feliz em receber a visita de um futuro eleito. Guarda o santinho como recordação.

Nova defesa brasileira: é o projeto que foi para o Congresso em julho com alterações e adequações das unidades militares do Exército para defesa do nosso país principalmente nas fronteiras. Que nesse contexto seja inserida e fortalecida a estrutura local, pois o que não falta é espaço e talentos para as missões. E que venha a Escola de Sargentos das Armas.

Pandemia: que bom vermos por aqui órgãos públicos atentos ao bom atendimento e cuidando também outros serviços. Mas não temos registro de que faltou na cidade abastecimento, principalmente nos mercados na parte de alimentação. O que se constata é o intenso movimento em todos eles. E as farmácias também bem abastecidas com preços que nem todos conseguem levar para casa o que precisam.

Projeto de lei: foi para a Câmara de Vereadores e ninguém mais comentou, deve estar na gaveta, tem por objetivo regulamentar edificações próximas de rios, rodovias e ferrovias. É tão importante e será que nessa gestão a Câmara tem tempo para analisar esse assunto tão importante? A própria ferrovia tem muita área ociosa sem utilidade. Inclusive abordamos por várias vezes que é possível construir uma perimetral da Base Aérea até o Itararé ao lado dos trilhos, sem indenizar ninguém. Já imaginou o quanto seria bom para o trânsito?

Falecimento: nesta semana o padre Arnaldo Giuliani, 87 anos, capelão do Hospital de Caridade, natural de Cachoeira do Sul em uma família numerosa com 12 irmãos. Foi sepultado em Vale Vêneto. O quanto esse religioso levou conforto durante muito tempo aos internados no Hospital de Caridade.

Prefeituras: pagamentos a funcionários e fornecedores, pouco se ouve na mídia sobre prefeituras em atraso. Duas situações: a gestão eficiente e controlada ou a receita corresponde aos gastos dos municípios. E ainda a campanha eleitoral pela reeleição. É um bom sinal. Mas o mesmo não acontece no Piratini, quem trabalha conta com seu dinheiro no final do mês, não importa o montante, mas ele espera receber.

6ª Brigada de Infantaria: importante unidade local com sede na Av. Borges de Medeiros, aconteceu ontem a Troca de Comando. O General Pimentel que vai assumir o Comando da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende no RJ passou o comando ao General Luiz Alberto Cureau Junior que é filho do General Luiz Alberto Cureau que é general da reserva. Ligações familiares com Santa Maria, o pai do novo comandante comandou a 3ª DE e seguidamente vem a cidade visitar amigos, um orgulho para o pai em ver o filho na cidade que tanto ama comandando uma importante unidade. Ele já esteve aqui como major em 2007 e trabalhava como assistente do comandante do Exército em Brasília. Na certa vai somar-se e dar continuidade aos relevantes serviços que os militares prestam à Santa Maria.

Maçons: nosso abraço aos maçons que tantos serviços positivos prestam à Nação. Santa Maria um grande número de pessoas fazem parte das lojas maçônicas. Onde as mulheres também já ocupam espaço, mas é pouco comentado. O que é bom deve sempre ocupar espaço na mídia por notícias positivas sem ir buscar nos baús as notícias tristes que em nada ajudam a superar o momento atual.

Sem medo: a cada dia que passa a mídia ocupa espaço para divulgar contrabando, homicídios, assassinatos, sequestros, drogas que nunca faltam e sempre se sabe que onde tem dinheiro, tem interesses. A colocação do ministro do STF na semana quanto às eleições de 2018 não foi bem recebida par aqueles que imaginam que um magistrado deve ser imparcial para poder julgar corretamente e o mesmo ministro determinou a proibição da polícia nas favelas do Rio durante a pandemia. O banditismo agradece. E agora parece-me que uma questão que levantamos na semana passada elogiando o serviço das policias rodoviárias que alguém teria ingressado no STF com um pedido para que tirem das polícias esse poder, é só o que falta. Não li nessa semana o confronto entre a PGR e a Lava-Jato, que desfecho final teve, parece que tem alguém no país interessado em favorecer alguém. E mais uma vez parabenizo a PRF por ter abordado cinco veículos na 290 que procediam do Uruguai até com reboque carregado com contrabando de perfumes, bebidas, enfim tudo a ser comercializado ou para esquentar dinheiro das drogas. Méritos aos policiais.

Temporal de terça: relampejava muito no final da tarde e quantas cidades da região foram atingidas com estragos enormes pelo granizo, por exemplo, Jari e em outras cidades da região. Lavouras que tinham plantio de produtos para alimentação como repolhos, cebolas, alface foram totalmente atingidas, com prejuízos enormes, será que alguém vai indenizar. Mais uma vez agradecemos a Deus e a Nossa Senhora Medianeira pelo quanto nos protegem, e a nossa solidariedade aos trabalhadores que perderam sua produção.

