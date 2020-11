Cuide de si

28 de novembro de 2020

Os governantes já fizeram sua parte, inclusive nosso estado neste ano recebeu o dobro de UTIs e leitos à disposição do que existia e não se tem informação de que alguém tenha perdido a vida por falta de leito. De março até agora espero que o povo tenha amadurecido e cada um deve cuidar de si. Dia 1º de dezembro é dia Mundial de Combate a AIDS, estão lembrados sobre quando aqui chegou. Fez estragos, infectou pessoas, transformou em vítimas e hoje a doença faz parte do nosso dia-a-dia, mas constata-se que a prevenção atingiu seus objetivos. Assim deve ser com o coronavírus que já demonstrou o que pode fazer e compete a cada um adequar-se a novos hábitos: máscara, distanciamento, evitar aglomerações, uso de álcool em gel. Nessa semana mesmo foi mostrado que as baladas dos jovens em que ocorre tudo a vontade, mas eles levam para casa o que ocorre na via pública. Por isso, que agora esperamos a vacina, pois a situação é complexa, é a ganância pela venda e pelos desvios também, no meu país isso não acontece, mas é bom estar atento. Com ou sem vacina cada um deve ser consciente do que pode ou não fazer. O mesmo caso é frequentar locais perigosos, desafios a pretensões de alguns que querem superar as leis físicas e divinas, recordem sempre os 180 mil que nos deixaram. Ninguém está livre, mas a prevenção faz parte e é tudo para todos.

Final de semana: indicava chuva sábado e domingo com intensidade. Esse texto foi preparado na sexta-feira quando a temperatura estava 27ºC, céu limpo, os 10mm até às 16h não chegaram em Santa Maria. E para quem for viajar cuide o trânsito, os acostamentos, a velocidade, quem chega perto demais, os pardais na 287 que não têm placa e à noite você será surpreendido. E os ciclistas cuidem o trânsito, respeitem os demais e da mesma forma algumas motos. Hoje o comércio estará intenso, aberto com promoções que muitas vezes não são realmente o que dizem. E valorizem o que é nosso, o que é de Santa Maria no comércio, lazer, gastronomia e todos os segmentos. E ansiosamente para votar amanhã e esperar o resultado. Antigamente tinha apostas para quem venceria o pleito, pela falta de dinheiro ninguém fala no assunto, agora o dinheiro vai de outra maneira.

E nós estamos de plantão pelo 98407-1000, vamos fazer o programa de rádio ao vivo das 10h ao meio-dia e preparando a edição para o dia 3. Aqueles políticos que receberam boa votação façam na mídia impressa um agradecimento a quem confiou no seu trabalho.

Publicação da propaganda eleitoral: o jornal tem tamanho determinado e deve constar o CNPJ do candidato, bem como o valor a ser pago, isso nos jornais. Porque em alguns panfletos que vi pela cidade tem só o CNPJ da gráfica sem seu nome e não fala em valores. Isso se chama discriminação com a mídia impressa. Não compete a mim fiscalizar, alguém está sendo muito bem pago para isso. Alguém acha que a prestação de contas da campanha eleitoral será fiscalizada com rigor? Mas pelo volume que veio aos candidatos, mais as doações são quase impossível. Bom final de semana a todos, cuide-se, mantenha o distanciamento, evite aglomerações. Como é bom viver com tranquilidade, saúde e com um local para trabalhar e poder ser solidário com a cidade que tanto acolhe os forasteiros.

