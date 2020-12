CPF Piá do Sul

7 de dezembro de 2020

Foi criado em 7 de dezembro de 1957. Com sua sede própria na Rua Justino Coto que ano após ano voluntários investem, trabalham e realizam grandes eventos para formar receita e manter as instalações em condições. Neste ano a pandemia prejudicou toda a parte artística, bem como as festividades de aniversário. É uma entidade que se destaca pelos eventos que tem participado e os próprios feitos FestMirim, FestXiru e os grupos de dança.

Amanhã é feriado municipal: às 10h missa na catedral em celebração para a padroeira do município, Nossa Senhora da Imaculada Conceição e o comércio vai abrir as portas, quem quiser. Os mercados das 8h30 às 12h30. E no centro à noite de carro, cuide ao andar a pé você pode contemplar a iluminação. Lembramos que amanhã também é dia da família, a célula da sociedade, é aqui que ela se forma e segue adiante lapidando-se na escola e em sociedade, ou vice-versa.

Cercamento: num ajuste de dívida uma empresa vai cercar o Distrito Industrial. Excelente negociação, segurança para as dezenas de empresas ali existentes. Só fiquei intrigado que a empresa que fez um acerto de contas vai entregar só em setembro de 2021. Aí começo a olhar a construção de alguns edifícios em nossa cidade o ritmo e a rapidez na obra, porque deve ser assim?

Endividados: Florianópolis foi apontada a capital com menos famílias endividadas do Brasil. Significa que o catarinense é um bom gestor.

Alba Miqueletto Roveda (in memorian): natural de Posse da Boa Vista, Marau, nascida em 6 de dezembro de 1920. Ontem se estivesse viva comemoraria seu centenário. Filhos Lurdes (in memorian), Valdemar, Nelson, Gelson, Dionilson, Cleusa e Neusa. Ela faleceu em 19 de julho de 2008.

O assalto em Criciúma: para quem assistiu a série La Casa de Papel pelo visto ela serviu de inspiração para quem planejou.

Coronavírus: a situação é grave no estado, na grande Porto Alegre principalmente, com hospitais particulares lotados e a rede do SUS com mais de 80%. É responsabilidade de cada um manter o distanciamento. Concordo com os empresários e os prejuízos causados para o setor de eventos, bares, músicos, vamos ter que enfrentar. Mesmo que tenham liberdade de abrir e promover as pessoas conscientes acabam não indo. E o que vem sendo comentado é que no próximo mês a situação será mais grave, o que ninguém esperava em função do verão. Como será a temporada no litoral? Aqueles contaminados que não conseguem leitos sofrem com o desespero. Não vamos esperar só do poder público, cada um conscientize-se e agradeça o dom da vida e a liberdade de ir e vir.

Aniversário: hoje um abraço ao Renato Oliveira, Tá na Hora, o repórter que não para, saúde e disposição para ele. Mas também hoje Ademar Pozatti, nesta foto uma festa do passado em que não faltava gastronomia farta e os amigos, hoje resume-se com os filhos Junior e Gabriela e o genro, pois o momento assim requer. E ele cumpre o rigor da lei.

