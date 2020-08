27 de agosto de 2020

Atualmente ele é o profissional preparado para intermediar uma negociação de compra ou venda de imóveis, o sonho em ter a casa própria, por isso, que neste dia 27 de agosto é comemorado a data alusiva a esses profissionais. Como sabemos em todas as profissões seja de qual for o segmento, muitas vezes vem a público fatos que impressionam, mas que são partes do ser humano, por isso, que nessa classe de profissionais também existem alguns que não estão preparados adequadamente e não seguem as regras e normas das leis do corretor. Sempre julgue a pessoa e jamais a entidade ou instituição e nem a empresa. Ele é indispensável para um bom negócio, procure o investidor e sempre forme amizade com corretor de imóveis para ter segurança no que vai comprar ou vender e como será um bom negócio para o seu êxito. A todo instante surgem novas empresas, novos profissionais, as redes sociais hoje são escolhidas para oferecer bons negócios e o imóvel é um dos melhores investimentos que hoje encontramos para investir para morar ou para o investidor obter uma receita a mais com os aluguéis no final do mês, e é uma propriedade, portanto deve ser bem tratada a transação. E antes de pagador o comprador deve examinar os documentos ou pedir que alguém de confiança faça, nunca compre se o imóvel não estiver devidamente legalizado e o corretor tem o dever de informar a situação em que se encontra. O mercado já foi melhor, mas sempre tem bons negócios. Parabéns aos corretores de imóveis nesta data.

COMUNICADO: circularemos com o jornal impresso no dia 17 de setembro, um dia após o encerramento das convenções partidárias que nem um partido deixa para o último dia, alguns já vão realizar na próxima semana. Mas nossos anunciantes têm espaço garantido na Rádio Imembuí com três citações por dia e no sábado das 10h às 12h. e também uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com e no Facebook Roveda Valdemar. Vamos acompanhar a pandemia, a recuperação em todos os sentidos para sabermos o que fazer no mês de outubro. Mas esteja conosco que estamos atentos a tudo o que acontece em Santa Maria, sempre com opiniões e não críticas é nossa contribuição pelo progresso e futuro da nossa cidade.

Psicólogos: a profissão surgiu em 1879, quando o alemão Wilhelm Wundt fundou um laboratório experimental na Universidade de Leipzig e a psicologia passou a ser considerada uma ciência, pois estuda o comportamento e as funções mentais. E desse estudo os profissionais ajudam as pessoas no esclarecimento de diversas questões como superação de doenças ou de traumas e fobias, no estabelecimento e cumprimento de metas e objetivos e no entendimento de como se constrói a própria história, as expectativas para o futuro, as relações com o passado que trazem implicações para o presente. Os psicólogos têm um papel muito importante na sociedade, tanto que já fazem parte de corpos clínicos de hospitais, de equipes escolares para atender a demanda de alunos e demais envolvidos no contexto escolar, de empresas para melhorar o andamento das atividades e a autoestima dos colaboradores.

Temperatura: previsões hoje também elevadíssima e amanhã deve chover pelo que foi dito, mas assim mesmo vamos manter o distanciamento, evitar aglomerações para podermos permanecer na bandeira em que estamos ou voltar para a amarela. Tudo depende de cada um de nós. O importante é refletirmos sobre os seis meses que passaram e aos poucos voltarmos ao normal, mas sempre em alerta para que não volte como está acontecendo em alguns países. Precisamos trabalhar com liberdade e produzir o que tanto o país necessita, que nos dá suporte para viver, investir e ser felizes.

Rede escolar particular: tem novidade no cancelamento e nas novas matrículas para os pais que querem trocar seus filhos de colégio busquem essas informações que são importantes.

Riqueza: se a soja era o número 1 para os produtores, agora tem um concorrente que é o arroz.

Mesários: pessoas são solidárias em participar nas eleições como mesários, mas nesse ano vai mudar. Idosos devem assinar um documento de que estão cientes do risco que estão correndo. Tudo pelo civismo, mas acha que alguém vai deixar sua casa para fazer um documento e passar o dia cuidando de uma urna. A juventude deverá entrar em ação para preservar e evitar contaminações.

Banheiros públicos: Santa Maria só na Praça Saldanha Marinho existe um e segundo a mídia vem sendo bem cuidado. Ainda bem que os espaços públicos estão fechados, mas com essa vontade de ir para a rua e as praças como ficam as crianças que precisam de banheiro.

Vamos trabalhar: a iniciativa privada luta para que possa livremente exercer sua atividade, enquanto isso o atendimento presencial no setor judiciário desde abril foi suspenso. Imaginem o acúmulo de serviços, em algum órgão com pré agendamento estão atendendo, mas é pouco. Inclusive com as eleições pela frente a justiça terá muito trabalho para conduzir a contento da população. Mas o exemplo vem de cima, se o INSS só volta a atender com agendamento em 14 de setembro e as pessoas que precisam da perícia médica ficam sem salário, como pagam as contas e vivem? Porque deve ser assim? Esperamos que no fim do ano e no início do próximo não tenhamos recessos parlamentares e nem férias para colocar o Brasil em dia. Alguém acha que vai vigorar?

Sindicatos: divulgado na mídia ontem o número de trabalhadores que abandonaram seus sindicatos, é assustador. Enfraquecidos, mas consolidado o trabalhador com o empregador a negociação individual sempre produz maiores efeitos, ambos precisam um do outro e o bom entendimento sempre produz bons frutos.

Santa Mônica: festejada neste dia. Casou-se com Patrício na África e nasceu o filho Agostinho, rebelde, inconformado e descrente causou-lhe mágoas e fugiu para Roma. A mãe o seguiu rezando e chorando e Deus atendeu seu pedido, ele converteu-se tornou-se padre e bispo e é um dos maiores santos da Igreja, Santo Agostinho que amanhã, 28 é a data festiva do santo defensor da fé e promotor da vida comunitária.