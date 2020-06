Corpus Christi – Jesus caminha com o seu povo

11 de junho de 2020

Fique em casa por prevenção, mas temos certeza que o mundo católico vai acompanhar hoje as cerimônias religiosas do Santíssimo Sacramento. Quem não recorda anualmente a procissão que sai da frente do Hospital de Caridade e segue até o Altar Monumento lotando as ruas e na chegada até 2017 o acesso na Medianeira era construído por alunos dos colégios, artistas o tapete vermelho com serragens. Uma multidão lá se concentrava, parecia uma romaria e a celebração com duração de uma hora e meia motivava os presentes. Mas já nos anos seguintes os tapetes foram substituídos pelos kits de alimentos não perecíveis e postados em toda extensão mostrando mais uma vez o quanto o santa-mariense é solidário e após as cerimônias eram doados para pessoas que tanto necessitam.

O tapete do passado (foto de arquivo)

Vivemos um novo mundo: a restauração, o coronavírus sem guerra e sem briga, silenciosamente mandou as pessoas ficarem em casa, uniu as famílias e constata-se mais afinidade com o seu segmento de fé. Para evitar aglomerações e respeitar os decretos legais hoje a partir das 14h em frente ao Caridade o Santíssimo Sacramento será levado pelas ruas da cidade e a comissão organizadora conclama para que as pessoas fiquem em casa, cuidem a passagem e quem puder enfeite, como acontecia no passado. E às 15h30 dom Hélio Adelar Rubert em frente à Basílica da Medianeira vai celebrar a missa e ali estarão os kits sobre o tapete decorado que são doações da comunidade com a denominação O Cálice da Solidariedade. Tudo o que foi recebido será entregue no dia 13, na Rua Heitor Campos no Feirão Colonial a partir das 8h para aquelas pessoas que se cadastraram na semana e junto vai ter um varal solidário com agasalhos. É uma ação positiva que vem enaltecer o quanto o santa-mariense é devoto e ao mesmo tempo solidário.

Multidão que acompanhou a procissão (foto de arquivo)

Aquece coração: ele deve ser purificado pelo Senhor Deus, da cobiça, da ganância e do egoísmo. Amanhã é o dia da comemoração, escolha hoje ou sábado, é mais tranquilo, o atendimento é melhor, sem filas, pois toda a rede de restaurantes está com espaços reduzidos, mas antes consulte. E se fizer reserva vá de imediato para ceder espaço a outros.

Inverno: o plantio de mudas frutíferas, mas também de flores. Quem sabe lá com essa experiência de ficar em casa as pessoas comecem a cultivar os espaços públicos, principalmente aquelas empresas que adotaram canteiros e praças. Mas acho que a mobilização geral é importante. E uma nova experiência em algumas praças plantar mudas frutíferas, respeitando as flores e árvores já existentes. Que elas produzam e quando derem frutos vamos medir a honestidade das pessoas e o zelo pelas mesmas. Riograndino Antonello com mais de 85 anos, aposentado, guardião da Medianeira, quem chega em frente a Basílica lá está um canteiro com mudas de flores plantadas, quem as cultiva é esse senhor.

