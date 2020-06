Corpus Christi foi sucesso

17 de junho de 2020

Na última quinta-feira foi feriado de Corpus Christi e como já vem sendo feito há dois anos o Santuário da Medianeira neste ano elaborou o Cálice da Solidariedade com doações de alimentos e produtos de limpeza. A parte religiosa foi sucesso porque as pessoas puderam assistir à missa de forma presencial, aplaudiram a procissão e a solidariedade do Cálice também foi sucesso total, porque ele ornamentou a entrada da Igreja do Santuário. E no sábado houve sucesso total na entrega dos kits.

Doações formaram o Cálice da Solidariedade no Santuário da Medianeira

Doações foram entregues no sábado, 13 de junho, junto ao Feirão Colonial



Dom Hélio esteve presente com a irmã Lourdes, a Rovanda Ferro e Roveda no último sábado às 8h30 no Feirão Colonial para fazer a entrega dos donativos.