4 de julho de 2020

Como diz na marca do Sicredi ‘gente que coopera cresce’. E as cooperativas que tiveram uma gestão positiva, tiveram êxito e contemplados os associados e aqueles que são beneficiados pelos serviços que elas prestam. 4 de julho de 1844 operários buscavam igualdades, melhorias nas condições de trabalho e teve início essa caminhada que se expandiu pelo mundo, mas vamos mencionar apenas Santa Maria. Entre tantas cooperativas com êxito o Sicredi que festeja a data em 27 de outubro de 1914 e para quem conhece quem é associado nesta trajetória sabe o quanto esta cooperativa prosperou pelo número de associados, pelos serviços que presta e pela estrutura avançada que implantou sempre acompanhando a tecnologia e a evolução atual. Pedro Ubiraci Dias Ferreira é o presidente da Região Centro, seu vice Renato José Marin, Luiz Alberto Machado Lopes (Betão), diretor executivo e Simone Nunes Bopp diretora de operações, a sede da Região Centro é na Avenida Hélvio Basso, mas são dezenas de unidades espalhadas não só em Santa Maria como em toda a região. O Sicredi vem crescendo no Brasil e com outras cooperativas acontece da mesma forma, mas é uma maneira positiva de valorizar a produção e o associado e anualmente ele tem sua participação nos lucros. Mas o cooperativismo se divide em vários segmentos, não é só na produção do interior. A Cooparcentro é uma cooperativa que também tudo faz pelo seu associado e produtor, fica na 392. O destaque por aqui é a Unimed que no dia 13 comemora seu aniversário, formada por médicos presta relevantes serviços à saúde e enaltece a cada dia que passa o serviço social que tantas pessoas precisa. O projeto Esperança/Cooesperança que anualmente no segundo domingo de julho realizada a Feicoop que foi transferida para o final do ano aguardando apenas as definições das eleições municipais. A agricultura familiar é o foco principal e também a valorização do meio rural. O consumidor é o beneficiado do interior ao consumidor direto. Portanto compete a cada associado a responsabilidade em saber escolher em cada assembleia os seus dirigentes e com isso terá segurança no êxito de seus investimentos e seus benefícios através de uma cooperativa. É só olharmos o número de dirigentes do Sicredi para perceber o quanto a cooperativa tem responsabilidade com seus associados e clientes na escolha de pessoas com amplos conhecimentos em cooperativismo. Por onde se passa estas marcas Sicredi e Unimed estão expostas acolhendo pessoas que queiram investir e prosperar.

Fim de semana: é para descanso. O frio é convidativo para que as pessoas zelem pela vida, evitem aglomerações, acompanhe as cidades do estado em que algumas com gravidade já estão com falta de medicamentos básicos e a ocupação das UTI’s cresce dia após dia. É um sacrifício, mas é pela preservação da vida e da saúde. Procure ir às compras em horários de menor movimento e quem reside na região central venha a Santa Maria que o comércio estará aberto até às 14h e os mercados também, sempre terá um motivo para aqui desembarcar, são tantas virtudes que poderão ser aproveitadas nesse período o que não falta são hotéis para se hospedar e restaurantes para degustar nossa gastronomia. Valorize nossa cidade que ela tem como retribuir. E para quem puder, percorra a cidade num todo, conhecemos pessoas que aqui residem há muitos anos e não conhecem os bairros e vilas de Santa Maria e suas estruturas.

Valorize o segmento de sua fé: reserve um tempo para esses objetivos, mesmo com saúde e disposição deve ser permanente e contínuo e não só quando precisamos. As redes sociais hoje focam e transmitem sempre uma palavra de otimismo e poderão despertar nas pessoas novos caminhos e horizontes. Solidariedade nas regiões que o ciclone bomba atingiu para reconstruir não será fácil. Já passamos por isso no passado e sabemos o quanto é doloroso perder muitas vezes a única casa em que residimos. Vamos agradecer e rezar para todos os flagelados do sul do país.

Dia do Amigo: é 20 de julho. Está lembrado de quantos jantares realizamos e confraternizamos e paramos em 2016 pelo elevado custo. Dia 11 vamos comemorar de forma diferente e gratuita rezando pelos amigos para fortalecer a amizade e acima de tudo que Nossa Senhora de Lourdes interceda pelos idosos e pelos enfermos. Às 20h30 no próximo sábado, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e da Paróquia da Ressurreição o Padre Bertilo Morsch vai celebrar uma missa pelos motivos mencionados e nós vamos transmitir ao vivo pela Rádio Imembuí. Fique em casa e sintonize a 101.9 junto com sua família você poderá acompanhar e pedir para tantos amigos, talvez doente e idosos e que precisam do nosso apoio. Anote na sua agenda, 11 de julho às 20h30. Qualquer dúvida ligue para mim Roveda 5598407-1000. Estão conosco: Pampeiro, CFC Padre Reus, Sicredi, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Sindisama, Imagem Vidraçaria, Casa EPI, Distribuidora Beliva, Agropecuária Pozzobon, Casa do Pastel, Sercimaq, SM Fibras, Sislimpa, Construtora Jobim, Vera Cruz Restaurante, Madeireira Cerrito, Tiane Jóias, Guigu’s Gás, Stan Burguer.