Setembro chegou

1 de setembro de 2020

Hoje é o primeiro dia do mês, quando aquela música ‘quando setembro vier’, nos enaltece, traz esperança, mudanças e conscientização. 2020 fará parte da história do país, não teremos os desfiles do dia 7 e nem do dia 20, sem festejos. Vamos meditar, reze no seu segmento de fé pelo descanso eterno dos mais de 120 mil brasileiros que enlutaram as famílias desse país. Evidente que estamos aqui de passagem, mas o coronavírus veio sem escolher cargos, status, poder financeiro e político, município, estado ou mundo. É um alerta para todos nós que devemos mudar e depois de vermos os dois fatos que encerraram o mês de agosto não o caso da religião católica, mas sim do suspeito que ocupava seu espaço na fé para que a mídia mostrasse a realidade dos fatos. E agora caberá à justiça julgar o sacerdote, mas respeitemos a instituição. Outro caso que vem abalando desde agosto é o da deputada do Rio de Janeiro, da mesma forma cabe a justiça conduzir e julgar. Outro fato relevante e aborrecedor é mais um governo do Rio suspeito de desvios, se o ex-secretário da saúde em delação premiada revelou o que sabia acho que é suficiente para todos acreditarmos que realmente os desvios aconteceram. E no apagar das luzes no amanhecer de segunda-feira, 31, a ação policial com 400 ordens de prisão e foram cumpridas mais de 200, o PCC que tem origem em São Paulo está espalhado pelo Brasil e o que não falta aqui são motivos de crime. Vamos pedir no mês das flores que a semente lançada prospere para que possamos trazer para a mídia o lado positivo, o que é bom e o que é saudável. E nesses dias de convenções partidárias os integrantes dos diretórios têm grande responsabilidade em saber escolher quem vai concorrer. Não precisam ser bons de votos, mas ser técnicos e profissionais dentro de sua área, capacitados, empreendedores e éticos para levar ao eleitor a confiança de que vai desempenhar se eleito for o seu dever de bem representar seus eleitores. Vamos inclusive nesse mês pedir ao Pai Supremo a liberdade de podermos ir e vir e trabalhar, pois o coronavírus já deixou o recado.

Convenções partidárias: Até dia 16 deste mês o diretório de cada partido político deve votar ou escolher por unanimidade apontando os candidatos para concorrerem em 15 de novembro ao executivo e legislativo. Do grande número de concorrentes, 23 serão eleitos, evidente que sempre os maiores partidos têm mais espaço até na mídia. Não quer dizer que a escolha pelos integrantes não seja criteriosa e eles não devem pensar só neste momento, mas no que os que o povo eleger poderão fazer. O mundo se restaurou, precisamos de competência, agilidade, criatividade, ética, transparência e administrar o setor público, quem o sustenta é o contribuinte como se fosse uma grande empresa para obter êxito. Economizar, evitar os assédios da facilidade das licitações ou outros caminhos que levem a suspeitas e aos delitos. Acabou o tempo do ganho fácil e da troca de favores. Uma eleição que não poderia ter acontecido e o povo pode estar atento as redes sociais e refletir sobre cada pretendente ao um cargo eletivo, sempre é bom recordar ao passado para que o setor público tenha êxito. Santa Maria requer hoje homens visionários pelas virtudes que aqui possuímos em todos os segmentos, não podemos desperdiçar tantas oportunidades, formar lideranças, unir-se a juventude e inovar. Quantos de nós aqui moramos e não nos damos conta do potencial existente. Por isso, que tanto o executivo quanto o legislativo devem ser escolhidos a dedo para que depois de eleitos não tenhamos que enfrentar reclamações ou outros caminhos que não conduzem a nada. A cidade está preparada e depende do esforço de cada um e de um trabalho conjunto, sempre estando bem ligados aos governos estadual e federal, porque lamentavelmente o fator político influencia sempre. Mas vamos só acompanhar agora como será a escolha do local para abrigar a escola de Minas Gerais, qual estado será contemplado, se for técnico e logístico e pelo efetivo militar é local estratégico pelas fronteiras seria Santa maria, mas que não tenha influência política, pois tudo vai começar na escolha dos futuros representantes do povo.

Descongestionantes: a causa da congestão nasal deve sempre ser descoberta antes de se iniciar um tratamento por conta própria com o uso indiscriminado de descongestionantes nasais para facilitar a respiração. O uso desse medicamento que parece inofensivo deve ser feito no máximo durante três dias, pois as suas substâncias podem causar problemas como hipertensão e arritmia cardíaca. Toda obstrução nasal tem uma causa e não há tratamento genérico, cada caso é um caso.

Calendário de ações: o ministério da Saúde realiza importantes campanhas de prevenção durante o mês de setembro. O SETEMBRO VERDE traz a conscientização da importância da doação de órgãos, para doar é preciso autorização da família e as únicas restrições são em relação a pessoas portadoras de HIV, com alguma doença infecciosa ativa ou que tiveram câncer. O SUS faz transplantes de coração, pulmão, rins, pâncreas, fígado, além de pele, ossos, cartilagens e vasos sanguíneos. O SETEMBRO DOURADO busca prevenir e conscientizar sobre o câncer infanto-juvenil em que os mais comuns são leucemia, tumores cerebrais e linfomas. E também é feita a campanha do SETEMBRO AMARELO para prevenir o suicídio, um tema que precisa ser mais comentado para ser melhor compreendido, pois a maioria dos casos tem relação com transtornos mentais como depressão, bipolaridade e abuso de substâncias. Mas é preciso que as pessoas saibam que podem recorrer a psicólogos ou psiquiatras e se não tiverem condições podem ligar para o 188 número do Centro de Valorização da Vida (CVV) ou no cvv.org.br. Durante o mês vamos falar um pouco mais sobre cada uma das campanhas.

Obras: continuam em ritmo acelerado, mais uma vez é preciso fiscalizar, sinalizar os locais com trabalho em andamento. Deveria constar no contrato de licitação com as empreiteiras que tivesse um profissional de transito para ordenar nos locais das obras. Tenho visto trabalhadores comuns, parabéns a eles que têm essa capacidade, mas pela segurança deveriam ser técnicos do setor. E as obras começadas que terminem e com fiscalização. O bom seria que o povo denunciasse quando elas deixam a desejar, inclusive na aplicação de material.

O que faz o poder: não entro em mérito da parte política da capital e os interesses de cada ocupante de cargo eletivo, mas quero recordar como foi a cassação em Brasília do saudoso Ibsen Pinheiro e depois a reversão. Dos 34 vereadores da capital, 31 decidiram pela abertura do impeachment contra o prefeito, é muita coincidência, vamos ver o que virá pela frente. Irmanados na coletividade tudo se consegue com rapidez e acima de tudo os interesses de cada um para as próximas eleições. O povo deverá saber julgar. Não tenho procuração para defender o prefeito, mas moralmente, por mais grave que sejam as acusações é muita unanimidade em um caso dessa envergadura. Uma lição para os executivos de que é dando que se recebe, a troca de favores, os famosos aliados, o centrão do Congresso Nacional e assim por diante. O povo sofre, ainda bem que após os 70 anos não somos obrigados a votar. Será que vão comparecer? Por isso a campanha seja mesário voluntário. E o empresário sofre porque tem que dar a folga de um dia para quem lá trabalhar, quem deveria pagar é o fundo partidário.