21 de novembro de 2020

Há quase 50 anos Cledi Borsatto Pozatti atende no Consultório Dentário Borsatto na Av. Presidente Vargas, 1902. Formada desde 1969 acompanhou a evolução dos procedimentos odontológicos e comenta que é preciso seguir fazendo cursos, atualizações e especializações constantes para acompanhar a tecnologia e as mudanças na área. Uma profissional realizada que não tem ideia de quantas pessoas atendeu em todo esse tempo, formou a família com três filhos, Márcio, veterinário, Joni, dentista e Raquel, advogada e também se alegra ao falar dos sete netos. Mas garante que enquanto puder trabalhar lá estará exercendo a profissão que escolheu. Em relação aos novos profissionais, Cledi, reforça que eles precisam enfrentar o consultório, ter mais persistência e olhar além das suas especializações, conhecendo outras áreas e sempre dando maior atenção à prática. Atende com hora marcada clínica geral, cirurgias e periodontia 3221-4758.

