5 de novembro de 2020

De 25 de outubro a 3 de novembro a região central com a coordenação de Caio Jordão, coordenador do Corede Centro, realizou a votação das prioridades para o seu desenvolvimento. Foram apontadas três opções: 1) Fomento e organização das atividades de fruticultura e olericultura; 2) Estimular a agroindustrialização da produção regional; 3) Estruturar a governança regional. Esse sistema de consulta vem sendo feito ao longo do tempo e tem apresentado bons resultados porque o governo investe e atende as necessidades de cada região. E nesse ano mais uma vez foi contemplado o setor produtivo, o interesse foi demonstrado e agora o estado precisa se organizar e destinar os recursos planejados. Até o fechamento desta edição não tínhamos os resultados finais da votação, mas pelo que se sabe mais uma vez os eleitores corresponderam ao chamado e votaram através da internet. Oportunamente veicularemos os dados oficiais da votação da Consulta Popular na região centro em nosso site.