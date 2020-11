Consulta popular 2020

3 de novembro de 2020

É hoje o último dia. O dinheiro que os governantes destinam para investimento nos municípios e nunca deve ser desperdiçado. E pelo que sentimos até o presente poucos eleitores votaram. Pergunte para aquelas comunidades do interior que receberam verbas agendadas e pedidas através da Consulta Popular, podem ser morosas, mas estando no papel um dia vem. Você que está no conforto após o feriadão, localize seu Título eleitoral, acesse o site ou peça ajuda a alguém. Enquanto pequenas cidades se unem e buscam recursos, por aqui ficamos sempre de braços cruzados esperando que caia do céu, assim é com as obras públicas, com a duplicação da 287. Devemos sempre avançar. Aqui no Jornal A Cidade se alguém precisar de ajuda nos colocamos à disposição.

Feriadão: o povo se soltou, litoral lotado, o que não consigo entender é que após um feriado prolongado deixam para regressar no final da tarde. E não deu outra, filas de 20km, imaginem as crianças em viagens, numa espera dessa grandeza. Prepare desde agora o verão pela frente, já que o Uruguai estará fechado para o turismo e com isso valorizamos o que é daqui e do Brasil. Prepare-se agora para o feriadão do dia 8 de dezembro para Santa Maria.

Finados: cemitério municipal fechado por vários meses, com uma área muito grande difícil de policiar, mas o vandalismo deu um jeitinho e lá compareceu. O estrago foi grande, metais, mármore e o que tem valor de venda foi levado. Concordamos que é necessário investir, mas isso vai ter custos. Se lá encontramos túmulos abandonados e que alguns familiares esqueceram dos seus antepassados. E quantos que não conseguem pagar a pequena taxa anual. É difícil de encontrar uma solução, ela existe pode-se privatizar ou terceirizar. Lá a família tem segurança, mas pergunte qual o custo mensal de um cemitério particular. E, além disso, a localização do municipal é central, ninguém esperava no passado que Santa Maria fosse crescer tanto. É uma missão árdua para quem for prefeito, investir em segurança e cobrar de quem vai utilizar, com prejuízos causados e descontentamento, mas devemos refletir que é quase impossível manter a segurança ali com o que se vê hoje em termos de criminalidade. Hoje pela manhã na Rádio Imembuí o Schmitão e sua equipe apresentaram mais de 20 minutos de ocorrências policiais, isso que ele selecionou, tivemos de todos os modus operandi. E quem assistiu o jornalismo investigativo da Record no final de semana, com os barões da droga, é assustador o poderio, a organização e o consumo no Brasil desse produto que vai resultar em criminalidade. Foi investigado e tomado conhecimento que os mexicanos têm interesse em investir no Brasil e por aqui os traficantes investem cada vez mais para não importar a droga e produzi-la em nossa país. É um momento de refletir, pois mostrou no Rio de Janeiro, jovens fortemente armados zelando pela segurança dos depósitos de drogas. E com os presídios lotados, comandos lá de dentro, pelo que se constata o poder público até o momento perdeu o controle, é muita gente e pouca estrutura, mas vamos memorizar para termos um novembro positivo e produtivo pelo bem de todos. Na semana da Romaria a Medianeira que ela interceda por todos nós, pela paz e o bom entendimento e aos que estão no caminho contrário busquem soluções pelas mudanças individuais.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.