Construtora Zamberlan e Silva

22 de março de 2021

Se há 25 anos a construtora Jobim transformou o centro, o Manoel da Silva que veio de São Pedro para desembarcar aqui, no dia 10 de fevereiro completou 90 anos em plenas atividades, construiu a sua marca também pela pontualidade e qualidade, além dos edifícios que construiu com apartamentos gigantes, pois antigamente as famílias eram numerosas e gostavam de muito espaço, ali estão hoje, entre outros, o São Lucas que é uma referência central e tantos outros. Ele continua construindo e agora os filhos Evandro, Fernando e a Estela também são construtores.