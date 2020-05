Construtora Jobim

2 de Maio de 2020

Após uma trégua no andamento das obras na Venâncio Aires, inclusive trabalhando no sábado. Na entrevista de sábado no programa A Cidade, o Gustavo nos forneceu importantes elementos do seu grandioso investimento na Acampamento em dois locais, no Centenário onde foi destruído o prédio que voltará a ser construído como era no passado e ali serão construídos mais de 100 apartamentos de 1 dormitório. Saia de casa e vá direto para a aula no mesmo local, como disse o Gustavo. Quem não lembra a famosa Sulbra em Santa Maria e junto era o hotel em que o prédio está até hoje lá e será mantido, a concessionária vai mudar de endereço e ali serão mais de 150 apartamentos, com quase uma centena de lojas, vai chamar-se Cristo Rei e nesse complexo comercial e residencial a Construtora também vai construir um hotel. É um empreendimento que vai revolucionar o final da Acampamento somando-se com as obras do SESC que deverão começar ainda neste ano. Nesta caminhada esperamos que a prefeitura e a Corsan resolvam a questão do esgoto nessas duas quadras pelo bem dos moradores e dos futuros investimentos.