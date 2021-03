Construtora Jobim

20 de março de 2021

A empresa que lançou a semente faz 25 anos e aos poucos foi conquistando espaço e transformando o centro de Santa Maria, implantando a tentação para o investidor, ou seja, imóveis residenciais com pouco espaço, mas com muita qualidade e preço tentador, é tudo que o investidor procura. Ali está o sucesso do Gustavo Jobim pelas suas vendas conquistou a credibilidade com a pontualidade e planejamento de construção e entrega da obra. Como se sabe, em um prédio do porte que a empresa constrói, sempre terá sequelas, principalmente na era atual que tudo é descartável, mas hoje encontramos vários prédios por ali construídos e destaca-se na Professor Braga o Viva, na Pinheiro Machado o São Pio e as torres na Venâncio Aires que já têm três prontas e a última em obras, já trabalhando no audacioso projeto que vai transformar a Rua do Acampamento, o Cristo Rei e o Centenário, só quem conhece o projeto sabe o que vai ser construído ali e vai revitalizar a rua principal do centro e saída da cidade. Mas o Gustavo Jobim também é um investidor na parte social, sempre apoiando os eventos de Santa Maria e cuidando dos seus colaboradores para que se sintam bem em casa para poder produzir na empresa. Pela sua fé e segmento religioso conquistou espaço através de um trabalho sério e determinado, inclusive adotando vários espaços públicos, dos quais a sua empresa está cultivando e zelando.