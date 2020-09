Construtora Jobim

17 de setembro de 2020

Dando continuidade às obras dentro dos decretos na Venâncio Aires, ainda mantém ofertas de lojas com garagem, mas já está preparando a estrutura para construção do complexo na Rua do Acampamento que será reinventada através da inciativa privada e pelo empresário Gustavo Jobim que procura sempre inovar. Teremos ali parte comercial, hospedagem e residencial. Comenta-se que poderá ter uma ligação entre as duas obras do antigo prédio do Centenário onde será só residencial e a sede da antiga revenda de automóveis. Seria um presente para a cidade, chamaria atenção na Acampamento por ser a saída do centro e quanto ia contribuir com a segurança dos pedestres, mas sempre tem os contra e como se sabe o empreendedor ao invés de ser aplaudido em seus projetos e ações acaba ouvindo muito o “não vai dar certo”. Assim acontece para quem abre lojas ou outras atividades, precisamos pensar positivo, estender a mão e o braço para que do sonho se transforme em realidade, só a conquista do prédio que o fogo consumiu do Centenário e será construído nos mesmos moldes ganha com isso o patrimônio municipal sem qualquer custo para o município, apenas precisa analisar e aprovar os projetos e cobrar suas taxas. Avante! Que venham as obras e a passarela para o público atravessar a rua sem prejudicar o trânsito.