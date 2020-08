7 de agosto de 2020

Preparando-se para o início do trabalho do futuro empreendimento na Rua do Acampamento, na antiga concessionária, onde tivemos no passado um Hotel Sulbra, que terá o prédio preservado, mas teremos ali um hotel com quase 90 apartamentos, ali teremos também lojas, apartamentos de 1 e 2 dormitórios. E no outro lado da rua onde um incêndio destruiu o antigo Centenário o prédio será reconstruído para manter a história e na parte superior são quase 200 apartamentos de 1 dormitório, ideais para estudantes. Mas neste momento a Construtora Jobim está dando andamento ao projeto do cronograma de pontualidade das quatro torres da Venâncio Aires, do Espírito Santo, e atualmente ainda existem algumas lojas para serem comercializadas com entrada de R$ 199mil, saldo em 12 vezes sem juros, com duas garagens. Pense no quanto custa uma garagem no centro hoje. Faça uma visita ao plantão e receba orientações e esclarecimentos.

Labivida

No mês de julho o Labivida Laboratório de Análises Clínicas comemorou festivamente dentro da conjuntura atual 20 anos de atividades. Aparentemente a rapidez pela qualidade, bom atendimento e credibilidade em duas dezenas de anos fez com que o laboratório conquistasse a simpatia e a preferência pelos serviços relevantes que tem prestado a todos que precisam de exames para que os profissionais de medicina possam diagnosticar corretamente. José Moacir Ramos teve laboratório em São Pedro do Sul agora atua na pecuária depois de ter passado para sua filha Fabiana Ramos que comanda o Labivida seguindo os rumos da família onde elegeu Santa Maria para investir com êxito e conseguiu abrir unidades em vários locais, mas não esqueceu as cidades da Região Central em que vários municípios são beneficiados. Com sua sede na Rua Tuiuti, só aqui são mais de 30 colaboradores, recentemente o poder legislativo outorgou ao Labivida e toda a equipe a Moção de Congratulações, isso é fruto do trabalho em prol da saúde.

Hospital de Caridade

É uma longa trajetória que começou com o Dr. Astrogildo César de Azevedo em 17 de julho de 1898 com um grupo de amigos lançou a semente que germinou há mais de 100 anos transformando um dos maiores complexos do interior do estado funcionando como empresa, mas com o objetivo da prevenção e da saúde. Quantos hospitais estão na UTI diferente do complexo Caridade de Santa Maria. Anualmente são registradas obras, inovações e investimentos e inclusive com uma área nobre a espera da burocracia pública para construir ali um estacionamento modelo que vai contribuir e limpar as ruas nos arredores do hospital em vista da grande quantidade de serviços ali prestados principalmente na Policlínica Wilson Aita. E agora em breve também com a transferência das capelas mortuárias para a Liberdade teremos novos empreendimentos. Destacamos aqui a diretoria que tem como provedor Pio Trevisan, o diretor técnico, Dr. Thomé e a executiva Angela Maria Perín, e sabemos que não é fácil conduzir um complexo desta grandeza, mas Deus lhe deu o dom da vida e de exercer a atividade com amor e dedicação e que no dia 4 ela festejou mais um aniversário, na certa feliz em poder levar e administrar tanto conforto a todos aqueles que precisam ali chegar.

Batalhão de Choque

Em 4 de agosto de 2000 na cidade de Santa Maria aconteceu a instalação do 2º Batalhão de Operações Especiais. Sua primeira sede foi o prédio onde funcionava o 1º Esquadrão do 1º RPMon, o efetivo na fase inicial era do 1º RPMon. O 2º BOE atua em conjunto com outros órgãos como Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e também ao Exército Brasileiro. Em 2001 foi apresentado o projeto BOE/Mirim direcionado inicialmente aos filhos dos policiais militares pertencentes ao batalhão com um trabalho educativo e socializador. Em 2010 o Canil Boina Preta passou por melhorias nos ambientes técnicos e operacional para atividade suplementar de policiamento especializado com cães. Desde 2018 após a alteração na Lei de Organização da Brigada Militar, o 2º BOE passou a ser 2º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar – 2º BPChq. Sua sede fica na Venâncio Aires, 2645 e seu comandante é o Major QOEM Paulo Antônio Flores de Oliveira.