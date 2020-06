16 de junho de 2020

O coronavírus deu uma trégua, mas agora constata-se a volta quase normal das obras e reformas por toda parte, bem como a prefeitura municipal com suas obras também em andamento recuperando ruas, assinando os projetos, convênios, licitações e inclusive legalizando a concessão do uso do imóvel, ou seja, a pessoa recebe documentos lhe dando posse e direitos por um determinado período, é a famosa legalização fundiária, o sonho da casa própria. E nossa cidade tem tanto para legalizar que precisaria agilizar mais. Quem não quer ter um documento e um título do imóvel em que reside. Mas destacamos neste 16 de junho a cadeia produtiva que é a construção civil e vamos desembarcar hoje em Camobi. Para quem anda por lá já constataram o que tem em prédios em construção e já prontos? É a parte que mais cresce entre os bairros de Santa Maria, e não só na construção civil, pois tem toda a estrutura para o consumidor se abastecer ali mesmo. É bom porque gira a economia, só lamentamos neste bairro que líderes e políticos esqueceram de incluir no projeto da futura e longa duplicação da 287 a Faixa Nova, a qual tem recebido grandes investimentos de empresas que ali vão se estabelecer. E como se sabe a cadeia produtiva deste segmento envolve uma gama de atividades desde o início até o final.

Vila Santos Dumont ruas lotadas de prédio e algumas ainda são originais, nada foi feito em 60 anos

DONATIVOS: até o presente desde março a cidade se mobilizou em doação de alimentos, acolhimentos e agasalhos. O trágico acidente da Kiss muito foi comentado sobre a solidariedade daqui e se comprova mais uma vez o número de voluntários que nesse momento sempre estão à disposição. Vamos continuar porque vem pela frente um inverno que poderá ser rigoroso. Destacando aqui o Banco de alimentos, o Projeto Esperança, o Mesa Brasil, clubes de serviços e tantos outros.

SINALIZAÇÃO: o trabalho municipal além das obras vem sendo executada a pintura nas ruas e avenidas. É necessário por parte dos veículos, das motos, ciclistas, catadores e pedestres respeitar as regras de trânsito. Isso salva vidas e evita acidentes.

CFC Padre Reus: É uma autoescola totalmente modernizada, com uma frota de veículos dentro dos padrões que a lei exige, profissionais preparados para oferecer bom aprendizado e no momento o atendimento é realizado dentro das normas e padrões dos decretos e determinações do DETRAN. Os candidatos podem agendar atendimento para obter informações sobre valores, formas de pagamento, aulas práticas e teóricas, através do telefone 3223-3003, na Rua Coronel Niederauer, 1279 entre a Conde de Porto Alegre e a Duque de Caxias. E o DETRAN liberou os exames teóricos que são realizados de segunda a sexta na Rua Serafim Valandro, 1372, junto a Procergs, das 13h às 15h. As provas estavam canceladas desde 23 de março, mas agora tudo se resolve com agendamento.

Posto São Marcos: Uma localização privilegiada de intenso trânsito quando se estabeleceu aqui poucos esperavam o crescimento nessas proporções comerciais e residenciais na rua Euclides da Cunha. Pioneiro na região é o Mercado Beltrame que recentemente reinventou a parte interna com a praticidade que o mercado exige. E o São Marcos com a bandeira Ipiranga, um alto atendimento, uma equipe qualificada, preço de mercado, atenção a ser dada pelos colaboradores ao consumidor.