Construção civil

23 de junho de 2020

É a cadeia produtiva que nas nossas pautas destacamos sempre pelo quanto gera de empregos. Na edição do dia 9 de julho vamos veicular Camobi, o bairro que é uma cidade e o que não falta por aqui também são obras. E o nosso centro foi reinventado há mais de 20 anos pela Construtora Jobim que começou a construir apartamentos econômicos com facilidade de compra. E nesse segmento da construtora Jobim outras empresas seguiram o mesmo caminho. Dá para ter uma ideia do que vai ser muito em breve o Espírito Santo, é um shopping a céu aberto, vai ter tudo para todos. E as obras da Acampamento já estão sendo desenhadas. No último sábado Paulo Ricardo Viega Teixeira, que investiu em um imóvel, foi contemplado no sorteio com um Porsche, ele foi representado pela filha Paola. É mais uma gratidão da Construtora para quem compra imóveis dos seus investimentos. E continua o plantão de vendas com promoções.

Coronavírus: venceu sem derramar sangue, com uma guerra fria e sem escolher a quem já ultrapassamos as 51 mil vítimas no Brasil. E pelo que constato Brasília está preocupada com as investigações, denúncias e nas eleições para este ano ainda. Se falta equipamento, material necessário, doadores de sangue, os que meteram a mão no dinheiro público que era para aplicar na saúde estão bem distantes da pandemia. Pode a justiça do homem não enxergar, engavetar ou abandonar, mas a divina está presente. É bem como disse hoje em sua opinião Dom Hélio, arcebispo metropolitano, “o reino de Deus já chegou”, concordo e junto vivemos um novo mundo de restauração para as pessoas se adequarem ao momento atual.

Mídia nacional: fique em casa, só vá as compras e volte para casa, evite aglomerações. Faça exercícios da forma que der, vamos prevenir. E com isso sobra tempo para ver TV, ouvir rádio ou as redes sociais. Alguém me aponta se no Jornal Nacional de ontem apresentaram alguma notícia positiva. Com tanta força de opinião teriam outras pautas para poder amenizar o momento atual.

Ministro interino: ele é tão importante ou simplesmente é um cargo político em que o titular vai depender dos subalternos para trabalhar e para acomodar os aliados que estão de plantão à espera de um cargo.

Ex-ministro da Educação: desapareceu da mídia, uma simples notícia no sábado em que ele viajou como ministro para os Estados Unidos. E como ficam as denúncias agora? E quem pagou a passagem para ele viajar? Mas a mídia deixou de lado.