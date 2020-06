Conscientização

23 de junho de 2020

Responsabilidade, humildade, ética e consciência do momento em que vivemos. Autoridades não têm outra saída a não ser criar leis e decretos numa pandemia para que o povo colabore de todas as maneiras para evitar a gravidade. Em pleno inverno com essas temperaturas que atraem as pessoas para saírem de casa sem necessidade e sujeitos a graves consequências. Como é bom viajar quando dá, mas a serviço na semana passada enfrentei as rodovias e senti a redução dos engarrafamentos e evidente que reduz também os acidentes. Mas precisamos agora, que é certo que virá o frio, estarmos atentos e acima de tudo está a prevenção. Geralmente a gripe forte com o frio acaba atingindo certas pessoas, vamos aguentar um pouco mais e deixar passar esse período, pelo menos nós aqui devemos ter essa consciência, só que lá por Brasília parece-nos que nem estão sentindo a ausência de mais de 50 mil vítimas no país, pois as intrigas, o ego, a disputa pelo poder e a ganância continuam. Tudo vai ter um fim, o coronavírus nos deu o alerta, seja feliz através do trabalho, da honestidade e da solidariedade.

Semana de fé: precisamos valorizar mais o mundo católico e os devotos. Alguns nem sabem que aqui é a sede da padroeira do estado, Nossa Senhora Medianeira, e que temos aqui o terceiro santuário do mundo e primeiro do Brasil, de Schoenstatt. Temos aqui também um processo de beatificação que já está em Roma há mais de 10 anos do diácono João Luiz Pozzobon. Quem já não esteve pedindo graças à Mariazinha Cordova Penna em seu túmulo no Cemitério Municipal que sempre está repleto de flores e veja a coincidência ela nasceu em 1933 e faleceu em 1953. Vamos memorizar amanhã São João Batista e Nossa Senhora da Paz e na sexta-feira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e no sábado os 35 anos pela morte do pregador diácono João Luiz Pozzobon, não recebi nenhuma comunicação dos responsáveis da programação deste ano, mas assim mesmo venho fazendo o registro há vários dias pois Santa Maria merece pelo quanto Maria está presente entre nós, termos daqui um santo que foi pai de família.

Praem: é o Programa de Atendimento Especializado Municipal. Ajuda famílias no enfrentamento à pandemia e atende crianças e adolescentes, agora com nova sede na Rua Conrado Hoffmann, 287. Ligue 3921-1096. É uma gama de serviços na prevenção com crianças e adolescentes.

Água e luz: o governo federal sancionou a lei de que não podem ser cortadas nos finais de semana, um belo exemplo. E para evitar transtorno e facilidade dos consumidores quando for dado o aviso do corte, marque a hora, imprima a conta e pague no ato via internet. Tive um cliente que passou por isso, o banco não debitou, quando chegou a RGE no local com o corte marcado a pessoa apelou e pediu 15 minutos para apagar a conta e os atendentes responderam que não poderiam fazer isso, que não era norma da empresa. Mas gentilmente esperaram 11 minutos, a luz foi paga e evitou-se o corte e o transtorno, sempre tem alguém de bom senso. Já imaginou o transtorno no corte de água e luz que a pessoa tem para pedir a religação, inclusive os prejuízos. Evidente que a operadora perde a taxa de religação.

Lions Clube Centro: foi em 23 de junho de 1998 criado aqui em Santa Maria e presta relevantes serviços à comunidade.

São Sepé: a usina termelétrica comemorou um ano de funcionamento, nesse período rendeu aos cofres públicos mais de R$ 9 milhões. É fruto da casca do arroz, tudo aproveitável, até a casca do ovo se for bem industrializado.

Travessia urbana: Graças a Deus vejo parte do viaduto sinalizada, postes metálicos sendo colocados, vai dar um alívio na 287 próximo ao trevo da Hélvio Basso. Que seja aberto em breve.

Agronegócio: é a salvação do país, temos que produzir para alimentar as pessoas. Vivemos o inverno e com calor, nada agradável para o trigo, mas é bom semear igual e as previsões é de que sejam cultivadas grandes áreas de terras. Enquanto isso o plantador de soja passou de R$ 100,00 a saca.

Gasolina: aumentou. Pudera no final de semana houve o 5º reajuste nas refinarias de 5% de gasolina e 12% do diesel. Vem bomba pela frente, pode aguardar, o transporte de cargas não suporta.

Custos: hospitais nunca receberam tantos investimentos como agora com estruturas modernizadas, adequadas, e que mesmo assim em algumas cidades são pouco para atender a toda demanda. Mas por outro lado todo equipamento é bem-vindo se for dada a manutenção e cuidados especiais par ao uso devido. Deixamos uma indagação: com tanta gratuidade e doações espontâneas de empresas e governamentais, vai baixar os custos? E quando teremos preços melhores nas farmácias?

Dengue: por seguir com o isolamento social ainda estão crescendo os casos de dengue e zika. São necessários cuidados básicos para prevenção dessas doenças como manter a caixa d’água sempre fechada, encher de areia até a borda os potes e vasos de plantas, não deixar acumular água da chuva nos recipientes, guardar garrafas com a cabeça para baixo, usar repelente, evitar qualquer tipo de acumulo de água parada por ser o local mais propício para proliferação dos mosquitos.