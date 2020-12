Conscientização

2 de dezembro de 2020

Estamos em bandeira vermelha, não espere só do poder público. O decreto governamental foi até bondoso pela gravidade em que nos encontramos. Não é a temperatura elevada, a estiagem que vão eliminar o surto do coronavírus. Nem a vacina com tanta polêmica, mas um dia chegará. Constata-se o quanto os governantes estão fazendo de todas as formas, mas o povo não está entendendo. Se nem na vacina gratuita os pais não levaram as crianças para receberem a dose. Para evitar transtornos, aborrecimentos, tristeza familiar, depois que partem não adianta colocar nas redes sociais que eram os queridos e bondosos, previna-se e conviva agora com quem está presente e tente espalhar a campanha para que todo mundo se cuide e zele pela saúde evitando aglomerações. Se não fizermos isso a tendência é agravar a situação e não terá hospitais suficientes para acolher a todos. Em nossa cidade que tem milhares de aposentados e idosos devemos redobrar os cuidados sempre um orientando o outro. E a juventude que costuma sair à noite ao chegar em casa faça aquela higienização. Vamos prevenir para podermos curtir tantas belezas e bondades que o dom da vida nos concede.

Comércio: dentro das limitações pelas restrições está funcionando. Não deixe suas compras para a última hora, assim evitará tumultos.

Alerta: a organização das facções e o ataque em Criciúma deixou as autoridades dos estados do sul de cabelos em pé. Com tanta inteligência não estava previsto esse ataque. Eu diria mais: eles são mais organizados que as operadoras, alguns bancos e as empresas que ligam através de gravações a procura dos devedores e passam a mensagem que queriam dizer, até o nome da pessoa que deve e, assim, o devedor pode processar a firma que cobra porque ela não pode proceder dessa maneira, o Código da Defesa do Consumidor está aí. Isso se chama bagunça de quem está cobrando, tem um banco que pega a listagem de seus clientes e sugere que pague a conta no cartão que a pessoa nem possui. Agora, se acompanharem a forma da criminalidade, os assaltos individuais em nossa cidade e o seu modus operandi, o acesso aos prédios, chama-se planejamento e organização. Vamos cuidar de toda maneira, pois eles não têm medo nem do policial fardado e imaginem da justiça. Em alguns presídios lotados eles têm respeito e conscientização em não fugir.

As pessoas: seja qual for a atividade de iniciativa particular, ocupantes de cargos públicos, a pandemia veio para restaurar e colocar limites. Quem tem a gratidão de aqui permanecer, viver, trabalhar, dirigir, deve sempre carregar consigo a tolerância, a humildade e o diálogo. Só vai ser beneficiado, pois lhe produz resultados positivos e tranquilidade na vida. Igual ao cidadão que não tem dívidas e sempre está com a cabeça limpa e tranquila seguindo em frente. Você se enquadra aqui? Pense sobre isso. Quem trabalha com o público reflita sobre o que escrevi.

Jornal A Cidade: circula amanhã, acompanhe-nos pelo nosso site e também pelo Facebook. Sempre algum assunto será de seu interesse. E esteja conosco sábado no lançamento da Feira da Primavera e a FEICOOP com a Rádio Imembuí das 10h às 12h.

Trezena a Imaculada Conceição: hoje na Catedral Metropolitana às 18h o assunto será o cuidado com os animais.

Aniversário: sem ele a Rádio não funciona, juntamente com seus colegas, fazem tudo para que o locutor consiga transmitir a sua mensagem. Parabéns ao Carlos pelo seu aniversário hoje e pela forma como conduz e exerce sua atividade na pioneira. E no dia 26, Elaine Fagundes, a mulher do cafezinho comemora seu aniversário.

Natal em Capão da Canoa: por enquanto é bandeira vermelha, mas até lá vai mudar. 10 dias com saída dia 27, apartamento 1 dormitório para até quatro pessoas com sacada, prédio com elevador, churrasqueira e garagem a 2 quadras do mar. Com tudo incluído condomínio e luz por R$ 1.600,00. Ligue 55 98407-1000.

Aluga-se: apartamento com 3 dormitórios em frente ao viaduto da Duque de Caxias no 4º andar por R$ 700,00. Ligue 55 98407-1000.

Lembrete: quero recordar o santa-mariense que o prefeito e o vice até 31 de dezembro continuam sendo Jorge Pozzobom e Sergio Cechin dentro da parte legal. Uma ótima oportunidade para quem não tirou férias até o presente.

