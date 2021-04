CONFRONTO JUDICIÁRIO E GOVERNO DO ESTADO!

28 de abril de 2021

Confronto judiciário e o Governo do Estado: O povo e quem conhece as leis e o Direito, e todo mundo hoje tem acesso ao conhecimento e as redes sociais. O poder da justiça, o episódio do Estado na semana poderia ter sido evitado. Imagine o ódio a raiva que certas pessoas terão pelo poder judiciário. Pela decisão tomada. Impedindo que as crianças saiam da solidão, reencontrem os amigos e colegas. Permaneçam em uma tela. E para certos professores é bom, confortável e econômico, não precisa nem passar em salão de beleza e se arrumar para dar aula. Guarde as recordações deste ano que passou. Para memorar futuramente. O governador buscou um respaldo jurídico, para que as aulas voltem a ser presenciais, os pais não tem mais como pagar, cuidadores de crianças, pela redução de seu ganho. E o mais grave, Santa Maria, não foge disso. Crianças sem alimentação pela falta da creche. O judiciário não vê esse lado, precisava visitar para sentir o lado de cada um. Ainda bem que as campanhas voluntárias não param. Em outro país seria diferente. Vamos ver se hoje os colégios conseguem se estruturar e organizar para receber nossas crianças para voltar e retomar. Mas há inimigos, sindicatos e professores que não querem voltar. Agora permanecer distante da escola em mais um ano é muito saudável. Agora a nossa UFSM com toda estrutura está virada em cidade fantasma. Ainda restam colaboradores e professores querendo tocar em frente. Se não fosse o HUSM o que seria de Santa Maria na Federal. Como falta bom senso, o entendimento supera tudo isso. GAÚCHOS LEVANTEM A BANDEIRA DA SOLIDARIEDADE. A equipe do Governo decide em conjunto, bem como a assembleia realiza o trabalho que satisfaz a vontade popular.