Condomínios – Edição 1322

5 de novembro de 2020

Síndico é difícil alguém aceitar o cargo, mesmo diante de um número elev3ado de unidades e que muitas vezes o salário passa de três pisos mensais. É uma empresa a administrar com honestidade, transparência e reponsabilidade. O nosso alerta para quem mora num prédio, proprietário e inquilino, se vocês não cuidarem onde moram pelo seu patrimônio e segurança, terceiros lá distantes não vão zelar. Procure sempre eleger um síndico que more no prédio, eleito a convite pelos moradores e todos devem colaborar para uma boa gestão. Pague o salário combinado, que será bem pago. Não sou contra o síndico profissional, mas hoje é uma profissão rendosa sem igual, conheço cidades em que síndicos profissionais administram mais de dez condomínios, na média de R$ 3 mil mensal de cada um chegam a R$ 30 mil. E o que eles fazem é contratar contador, bom zelador, quem paga são os moradores e lá distante ele comanda o serviço via redes sociais e uma vez por dia dá uma chegada no local. Por aqui são poucos casos, mas eles estão prosperando, quem está desempregado faz um curso e se torna candidato. E é uma cadeia produtiva de despesas e quem paga são os moradores. Cautela, pois alguém tem que ser síndico, pague o que a convenção determinar e tenha a presença de um gestor junto a vocês. Com tanto desemprego e aposentados, as pessoas querem ter um ganho extra e passam a ser síndicos profissionais e alguns talvez nunca administraram nada, apenas o lar com o apoio da esposa e olha lá.

