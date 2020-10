Condomínios – Edição 1321

8 de outubro de 2020

Durante o ano até o presente nesse espaço procuramos sempre transmitir os ensinamentos que o cotidiano nos proporcionou visando colaborar com as gestões de condomínios na parte legal tanto dos prédios como dos condomínios de casas e nesse segmento deveria a prefeitura criar um incentivo junto a câmara de vereadores para que a cidade tivesse mais condomínios e com isso o poder público economizaria, porque num condomínio fechado toda a infraestrutura é por conta do loteador e depois dos moradores. A prefeitura simplesmente cobra IPTU até das ruas e a coleta do lixo, sem nada investir. E esse sistema que vem crescendo muito por todo o estado e começou no litoral dá segurança aos residentes. Chegamos em outubro, daqui a pouco final de ano, com tanto tempo do fique em casa acho que as famílias investiram em seus imóveis limpando, dando manutenção, melhorias, algumas embelezaram a frente e o s jardins, mas agora que estamos amenizando o padecimento pelo coronavírus vem pela frente e o verão e é bom fazer uma revisão, inclusive naquela piscina que não foi ocupada, a pracinha das crianças e sua manutenção, limpeza da caixa d’água, reativar a decoração na frente do prédio para o final do ano, não sabemos como será a temporada de férias e festividades em 2020, mas a autoestima deverá partir de cada um de nós colaborando em todos os sentidos pelo bem de todos. E no conjunto síndico, diretoria, colaboradores, moradores a amizade constrói, o diálogo resolve as questões e sempre evitem demandas judiciais. Quem atrasou o pagamento de suas taxas deve buscar soluções com o setor competente para fortalecer a amizade e o bom convívio. Nunca sabemos o que se passa em uma família em termos financeiros e muitas vezes elas precisam de apoio.