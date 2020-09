Condomínios – Edição 1320

21 de setembro de 2020

É uma pauta delicada, interessante para os síndicos que têm vocação para serem gestores, mas o êxito de quem assume esse cargo depende muito da colaboração dos moradores, parcerias, troca de informações e ideias, transparência na administração, evitar a tentação do suborno nos orçamentos em que sempre tem um assédio e o dinheiro é tentador, mas o ganho fácil acaba fácil também. Sempre cuidar e muito para não deixar margem de suspeita ou sequelas. A pandemia deu uma lição e fez com que todos fiquem em casa, com isso, condomínios de apartamentos ou de casas o rigor foi maior, a fiscalização de quem chega e quem sai, mas é bom manter o distanciamento, pois lá no exterior sinaliza a volta em algumas cidades dos sintomas. E já que estamos em setembro com a primavera pela frente, como será o final de ano, as férias, com tanto descanso de março até o presente para alguns na certa teremos uma virada de ano diferenciada, mas nem por isso vai deixar o prédio sem ter a manutenção em dia, instalações hidráulicas, luz, caixas d’água, portaria e pequenos consertos sempre devem ser feitos e nunca deixar acumular para ser mais fácil de recuperar. E, com isso, começar a preparar para o final de ano, não investir muito apenas o necessário, pois, os proprietários e inquilinos sempre têm dificuldades principalmente nesse ano pelo que vem acontecendo. Nunca deixe atrasar cobranças de condomínio, se acumula a pessoa não consegue muitas vezes quitar e cria aborrecimentos e transtornos no prédio. O bom entendimento, o diálogo, a parceria são os caminhos para o êxito de uma gestão e de uma diretoria e quem ganha com isso serão todos os moradores. Quem puder, se tiver espaço, cultive flores que sempre elas proporcionam a autoestima.