11 de novembro de 2020

Após a Romaria a Nossa Senhora Medianeira em formato diferente, talvez com poucas visitas foram recebidas pelos decretos e pelo momento atual. E com isso a cidade esteve mais calma, mas agitada pelo pleito eleitoral. Está chegando o momento de votar, é semelhante a uma assembleia de condomínio. Se não for eleito um síndico que resida no prédio e tenha conhecimentos administrativos, seja ético e econômico, lute pelos moradores, é necessária reflexão antes de delegar poderes ao síndico profissional ou até às empresas que administram condomínios, pois algumas por aqui querem abraçar a tudo que vier pela ganancia e depois deixam a desejar no serviço a ser prestado. Mexer num prédio, reformas ou soluções de problemas muitas vezes é inevitável a quebradeira, mas é preciso levar em conta se o material pode ser reposto e se o dano é causado no imóvel próximo. Antes de qualquer ação verifique muito bem, tem pessoas que sem conhecimento assumem o compromisso e não resolvem, mas sabem cobrar. Portanto a escolha do síndico é fundamental e de preferência que resida no prédio, ele vai ter seu salário, mas surgiu no mercado o síndico profissional que administra, contrata bons assessores pagos pelos moradores que pagam muito a mais e os benefícios deixam a desejar. Estamos chegando no final de ano, neste período no litoral principalmente são escolhidas as novas diretorias e por aqui também. A convocação da assembleia para qualquer ato do prédio deve ser publicada em jornal impresso, assim a lei determina, a validade por sistema eletrônico ainda não foi autorizada. E assim é a eleição de domingo, precisamos saber, conhecer, avaliar as campanhas para elegermos aqueles que têm as melhores propostas pelo futuro de Santa Maria que será grandiosos.

