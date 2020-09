Condomínios

29 de setembro de 2020

Sabemos o quanto um síndico e sua diretoria trabalham pelo cargo que foram eleitos e no passado ninguém queria ocupar esse posto pela responsabilidade e trabalho que requer num condomínio horizontal ou vertical e hoje com grande número de unidades, portaria, zelador, limpeza, manutenção exige muito mais de quem administra um prédio ou condomínio de casas. Foi criado com isso a figura do pagamento para o síndico e subsíndico, valores consideráveis, de acordo com o tamanho do local chega até a três salários mínimos ou mais. E se ele é síndico profissional, não é obrigado a residir no prédio, lá comparece de vez em quando, contrata um bom zelador e só administra via redes sociais. E com isso despertou o interesse dos moradores a serem síndicos, aposentados principalmente, e muitas vezes com pouca experiência administrativa. E além disso o cargo é sediado por quem precisa prestar serviço, aí vem o jeitinho brasileiro com o valor a ser cobrado e mais a porcentagem para o síndico. Conhecemos o quanto esse sistema funciona. É igual o zelador, que não é corretor de imóveis, mas no prédio em que ele trabalha quem sabe tudo das vendas é ele e quando o imóvel está a venda ele já colabora e quer levar sua parte. Isso é bom, porque ninguém trabalha gratuitamente. Queremos dizer com isso hoje que os moradores devem estar sempre atentos e vigilantes para fiscalizar mensalmente as contas, que o papel aceita tudo, quando achar que o valor é demais é necessário buscar informações. Bem como os inadimplentes que nesse ano não são poucos e depois que atrasam se não têm receita extra não conseguem quitar os débitos. Com tantas informações tecnológicas é possível que os moradores contribuam com o síndico par ao bom andamento da gestão e acima de tudo sempre dialogando para um bom entendimento. Essa é nossa opinião, dúvidas envie seu e-mail par ja@jornalacidade.com. Mas sabemos que tem gestões com muita eficiência.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.