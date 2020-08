Condomínios

18 de agosto de 2020

Estamos caminhando para o final de agosto, mas vem muito frio pela frente e não poderia ser diferente. Nem por isso nos prédios devem ser abandonadas as restrições e sim cada vez mais estarem atentos prevenindo pelo bem-estar, pela saúde e para viverem felizes em família, pois essas são as recomendações atuais. Sabemos também que nesse período de quarentena as pessoas ficam em casa e quando são inquietas elas procuram algo para fazer e dentro do apartamento ou da casa sempre tem limpeza, conserto mais profundos e outros serviços domésticos que muitas vezes perturbam o sossego público. E uma reforma de maior volume tem o entra e sai de material que criam mudanças e transtornos com os moradores e até intrigas internas e desconforto para todos. Portanto, quem mora em condomínio quando vai realizar uma reforma ou mudança deve buscar informações sobre o que determina a convenção do condomínio sobre os horários a serem cumpridos. Crianças são a alegria de casais, mas muitas vezes o incomodo para vizinhos que já são idosos, com o isolamento as crianças não têm sossego, vão para os corredores, elevadores, escadas e tudo isso deve ser administrado pela família e fiscalizado pelo síndico. Para não deixar que tomem conta. Sabemos o quanto é difícil ficar só em casa e quando tem o pet mais difícil ainda. O bom convívio é respeitar para ser respeitado. Viver num condomínio horizontal ou vertical é necessário ter a capacidade de ouvir, usar o bom senso e a tolerância, todos serão felizes principalmente os moradores.