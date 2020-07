Condomínios

15 de julho de 2020

Qualquer dúvida do seu condomínio busque dialogar, pedir informações, evitar atrasos nos pagamentos, mas o pagante tem o direito de saber os motivos das despesas cobradas e que nem sempre pertencem ao inquilino. Moradores devem ter acesso às contas, por isso tem as assembleias para aprovar ou rejeitar e com a incerteza que vivemos pelo que vem pela frente ainda nesse inverno os síndicos e as assembleias não façam investimentos agora, só de emergência e fiquem felizes quando os moradores conseguem pagar mensalmente o seu condomínio. Muitas vezes não é má vontade do usuário e sim falta de dinheiro mesmo. De março para cá quanto desemprego aconteceu em nossa cidade, quantos tiveram reduções em seus salários ou negociações. O momento é de cautela e bom senso e bom entendimento sempre. É o que nós aconselhamos dialogar e evitar ações na justiça que acabam com custos elevados e lá mesmo geralmente acontecem acordos.