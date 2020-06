24 de junho de 2020

É uma pauta interessante para os síndicos, mas eles devem ter a colaboração dos moradores e nesta semana de inverno com calor elevado em que vem o frio os moradores devem estar presentes e conscientes de sua responsabilidade. Administrar as visitas, se possível manter só a família unida e que muitas vezes já é muita gente. É um mês delicado e o próximo também, precisamos olhar para frente para que tudo passe com rapidez. Cuidar a limpeza da caixa d’água, da piscina se tiver, dos jardins, se no condomínio residem idosos dar apoio a eles, as doenças normais estão engavetadas e as pessoas evitam ir para a rua e ficam em casa, pode ser perigoso. Então estejam sempre vigilantes e atentos, de uma ou outra forma é possível colaborar e resolver problemas. Quanto às leis dos condomínios, responsabilidades, direitos e deveres, converse conosco sempre temos algo para complementar seus conhecimentos, ligue 55 98407-1000.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Agafarma Camobi, Walter Beltrame Ltda., Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI.