26 de maio de 2020

É nossa opinião há mais de 8 anos no Jornal A Cidade, tendo em vista termos resumido a mídia impressa pelo momento atual, elevado custo e a disparada do dólar sentimos na pele o quanto padece hoje o setor empresarial que nos dá suporte para mantermos o jornal. Pedimos uma trégua, mas no dia 10 teremos edição e vamos acompanhando o mercado que nos dá suporte para editarmos o jornal. Somos uma empresa igual a tantas outras, se nós não enxugarmos acabamos fechando as portas. Por isso, condomínios são uma matéria importante, principalmente agora em que os síndicos devem cuidar muito, gastar só o necessário para não penalizar os moradores, proprietários e inquilinos e sempre manter as contas em dia com transparência e fácil acesso aos pagantes. Manter as revisões da estrutura do prédio, vigilantes nas portarias, evitar festas, aglomerações e ser síndico hoje não é fácil, dependendo do tamanho do condomínio a responsabilidade é enorme. Qualquer dúvida sobre condomínios converse conosco no Jornal A Cidade que estudamos esse assunto e acompanhamos sempre o Jornal dos Condomínios de Florianópolis que faz uma edição mensal há 19 anos abordando assuntos sobre condomínios e pelo avanço tecnológico e pelas leis sempre é importante, esse jornal tem como diretora geral Angela Dalmolin.