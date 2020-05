5 de maio de 2020

O coronavírus veio para pôr limites até nos condomínios horizontais ou verticais. Fique em casa, principalmente idosos ou aposentados, compre tudo o que quiser, mande entregar, evite aglomerações, salões de festas nos condomínios estão em recesso e compete ao síndico e ao porteiro controlar o acesso de pessoas aos imóveis. Encontramos pessoas que ainda fazem festas ou reúnem grande número de pessoas o que não é aconselhável. Saia de casa no condomínio, converse com a vizinhança mantendo a distância e use máscara sempre. Até o presente estamos indo bem, Graças a Deus, porque nossa cidade chama-se Maria, a mãe de Jesus, mas precisamos da conscientização, da responsabilidade e seguir as orientações. É triste e lamentável em vermos a mídia tantas vítimas que nos deixam e não podem nem receber a despedida final. No final de semana várias indústrias foram interditadas como frigoríficos, matadouros e outros por suspeitas e pela prevenção é tudo o que nos orientam e as pessoas devem buscar esse caminho. Vivemos um momento de restauração e transformações, como disse ontem em sua coluna Alfeu Bisaque Pereira “não se sabe até quando teremos de mudar para preservar a vida”. E nos condomínios o síndico deve dialogar com os moradores, proprietários e inquilinos para cortar despesas. Um condomínio é uma empresa, tem que ter receita e não fazer igual ao setor público que gasta mais do que arrecada, para viver bem e em condições, planejar e cortar custos e manter em dia o necessário. Sugestões envie para esta página que a gente acolhe e analisa.