Condomínios – 14/04/2020

14 de abril de 2020

O momento é delicado mais uma vez apenas uma sugestão aqueles que já realizaram assembleias, planejaram investimentos neste ano é bom que convoquem nova assembleia para discutir o que é viável e possível de ser feito. Sempre a crise atinge a todos e pelo que sabemos pela cidade aumentou a inadimplência no pagamento dos condomínios. Isso é grave, em tempos de bonança o síndico emprestava para pagar os compromissos, outros utilizam o fundo de reserva o qual não pode ser mexido sem a autorização da assembleia ou do conselho, deve ter uma ata que diz quando e como pode ser utilizado. Também sugerimos aos moradores é um direito que eles têm, os pagantes de condomínio, saber mensalmente o montante e onde está o fundo de reserva. Citamos isso porque temos denúncia que aqui em nossa cidade o fundo estava em uma conta particular do dirigente, se ele tiver maldade, some com o dinheiro. E quando se fala em prédios de centenas de unidades a receita mensal é considerável e tem gente que não pode ver dinheiro, até o alheio, portanto planejar o que gastar e se alguém atrasar o pagamento tente negociar e saber o motivo dos atrasos que sempre tem uma solução para uma boa conversa e a resolução do caso. Com dinheiro, ainda mais dos outros, não se brinca. Pode se dar bem no momento, mas lá adiante a gravidade pode acontecer. Qualquer dúvida estamos à disposição.

