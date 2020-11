24 de novembro de 2020

É o assunto do momento, mas ele é histórico, pois o condomínio é a parte legal do edifício e hoje também os condomínios horizontais que têm casas com tudo cercado, sem custos para a prefeitura, pois os moradores mantém o seu imóvel e a estrutura pública do local. Não despertou ainda no executivo e legislativo criar leis e mecanismos de incentivo aos condomínios. É só observarmos os existentes como funcionam tão bem e a prefeitura só leva o lixo. Mas estamos caminhando para o final de ano e nesse período ou na virada principalmente no litoral acontecem assembleias para prestação de contas que nem sempre são bem explicadas, bem como a eleição do novo síndico. Muita cautela nesses casos, as contas devem ser bem examinadas mensalmente pelo conselho. Síndico de preferência deve eleger um morador que esteja por perto e fiscalizando, ele é pago para isso. Um prédio à distância é difícil de administrar. O síndico profissional contrata terceiros, delega poderes e só comanda, o que encarece os custos, mas para assembleias é necessário divulgar previamente a data da mesma via redes sociais, mas o bom mesmo é no jornal impresso, mas tudo produz provas. E tem algumas imobiliárias que mandam a convocação via correio com AR, tendo um custo ainda maior. Publique sempre no mais em conta e documente junto a assembleia a convocação. Caminhamos para o final de ano, mesmo diante da pandemia e da crise financeira com muita economia embeleze o hall de entrada, quem puder ilumine o prédio em frente e sua sacada, tudo chama atenção e é produtivo. Enquanto isso vamos manter a prevenção, distanciamento e evitar aglomerações, pois a saúde requer de todos nós cuidados especiais.

Refluxo gastroesofágico: Retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do estomago para o esôfago. Entre os sintomas estão azia e queimação, dor torácica intensa, tosse seca. Como fatores de risco estão a obesidade, refeições volumosas antes de deitar, ingestão de alimentos como café, chá preto, chá mate, chocolate, entre outros. O diagnóstico se dá através de sintomas clínicos e através de exames como endoscopia digestiva alta e pHmetria. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico dependendo do caso do paciente, e pode incluir medicamentos que diminuem a produção de ácido pelo estômago, além disso o paciente recebe a orientação para perder peso, evitar alimentos e bebidas que piorem o quadro entre outras medidas.

Aneurisma cerebral: É a dilatação exagerada das paredes das artérias intracranianas e quando se rompe causa hemorragia no cérebro, o chamado AVC hemorrágico ou derrame. O aneurisma geralmente não provoca nenhum tipo de sintoma até que se rompa, isso acaba dificultando o diagnóstico precoce, mas se for encontrado pode ser tratado. Esse tipo de AVC é a quarta doença que mais mata no Brasil e pode ser hereditário, causado por doenças pré-existentes ou surgir por hábitos pouco saudáveis. Existe também o AVC isquêmico que é mais comum e ocorre quando há obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, provocando falta de circulação. Entre as causas pode estar o aparecimento gradual de material viscoso e gorduroso nas paredes dos vasos ou o deslocamento de um coágulo de sangue formado em algum lugar do corpo, ele se solta e flutua até os vasos cerebrais, onde provoca a obstrução da circulação.

