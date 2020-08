Concessão da GARE

31 de agosto de 2020

Foi em 1999 que o então ministro Padilha entregou para o prefeito Osvaldo da Silva poderes para usufruir desse espaço. Depois de tanto tempo neste ano a prefeitura se mobilizou para a concessão de uso a quem se interessasse em investir e transformar o espaço nobre para valorizar o patrimônio histórico e dar outras destinações a esse legado ferroviário que a história nos deixou. Lançaram o edital, teve manifestações e só duas propostas foram apresentadas. A primeira de Passo Fundo em que o investidor tem experiência por ter recuperado lá a Estação Ferroviária e a segunda daqui, para mim desconhecida, pois não encontrei fontes a respeito, a Associação dos Amigos da GARE. No dia da abertura das propostas Passo Fundo não apareceu, então a única empresa seria a local e na quarta-feira o prefeito assinou o contrato com representantes da associação e no mesmo dia o Jornal A Cidade recebeu o relise e as fotos de como serão as obras de revitalização. Não sou arquiteto e nem engenheiro, para mim uma pobreza de projeto diante da grandeza do espaço e contemplando mais o patrimônio histórico e a cultura, com poucos espaços para gastronomia e na frente haverá um espaço de conveniência. O estranho é que só na mídia local foi publicado o nome do presidente, Sérgio Melo, no site da Associação não consta a nominata da diretoria e sou indagado diariamente por pessoas que ligam perguntando sobre quem faz parte da mesma, se são investidores, empresários, aposentados. Enfim, pela grandeza do que poderá ser construído ali com tanto espaço em redes sociais o povo é curioso e quer saber. No dia seguinte da assinatura a Justiça Federal suspendeu o edital de chamada pública para cessão de uso da Estação Ferroviária, a ação foi impetrada por pessoas da comunidade e o juiz acatou o pedido. Justa a decisão judicial, é necessário depois de tantos anos que realmente seja aproveitado a contento esse espaço. No passado, em matéria publicada no Jornal A Cidade quantos empresários investidores em gastronomia, lazer, em shows, em preservação cultural estavam interessados no local, mas sempre manifestavam que pelo volume do investimento se fazia necessário formar parcerias ou um consórcio e que a prefeitura apenas cedesse o espaço. Acredito que agora as coisas vão mudar e que a comunidade tome conhecimento dessa associação que na certa tem bons propósitos, mas que não sejam só culturais e patrimoniais, somos carentes de espaços públicos para a juventude na noite santa-mariense. Quem viu na quarta-feira o jogo do Grêmio percebe-se o quanto estamos distantes de oferecermos condições dignas para as pessoas ali estarem, é preciso acabar com a presença dos jovens em locais inadequados como, por exemplo, nos postos de combustíveis, na praça da Bozano e em outros locais. Devemos concentrar tudo em um mesmo local e a GARE é apropriada. Que a diretoria da associação se apresente, poderá até ter apoio de empresários locais para criar um grande projeto, mas isso não será mais para esse ano e que promovam encontros objetivos, com técnicos e investidores, é tudo o que o santa-mariense espera.

Convenções partidárias: a partir do dia 1º o santa-mariense terá dia após dia assembleias que vão acontecendo até dia 16 em que a sigla partidária vai apontar quem vai concorrer ao executivo e ao legislativo, são 23 vagas. Dezenas de candidatos e teremos até o dia 15 de novembro para meditar e refletir sobre quem poderá nos representar na gestão municipal da Prefeitura e Câmara Municipal. Queremos convidar os futuros candidatos a estarem atentos quando começar a mídia e as redes sociais, jornais, rádio e TV, que nem todos têm acesso a alguns segmentos e o que faz arquivo e história é o jornal impresso. Possivelmente o Jornal A Cidade vai elaborar cadernos com nomes e regiões que cada candidato tem seu eleitorado, portanto, convidamos aos pretendentes para contatar conosco e nossos preços serão convidativos. Talvez poderemos realizar seis edições da mídia impressa com foto e dentro do tamanho que a Justiça Eleitoral determina, a responsabilidade dos diretórios é escolher pessoas técnicas, empreendedores, visionários para o futuro. As portas estão se abrindo para vários segmentos e precisamos de lideranças fortes. Assim que a Justiça Eleitoral permitir após as convenções nós estaremos à disposição dos candidatos. Nos acompanhe.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Bella Trento.