Comunicado Jornal A Cidade

21 de abril de 2020

O Jornal A Cidade circulará no dia 30 de abril de 2020. Se você precisa publicar editais, balanços ou outra publicação legal consulte nossos preços convidativos. Reserva de espaço até dia 27 de abril e entrega do material dia 28 de abril. Converse conosco pelo 55 98407-1000. Para relembrar não tivemos edições em abril, em vista da atual situação. Mas nunca deixamos de valorizar a cidade que nos acolhe, bem como nossos anunciantes. Mantivemos uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com, também no Facebook Roveda Valdemar e uma ênfase ainda maior no Programa A Cidade na Rádio Imembuí.