Complexo gastronômico Toniolo

17 de outubro de 2020

Assim podemos chamar. Foi de São Valentim que Ana Maria Toniolo veio para a Ângelo Bolson há mais de 25 anos e abriu a Casa do Pastel, era a novidade a época, pois nossa gastronomia era o galeto e o churrasco e a pizza da LaCave. E a Casa do Pastel prosperou acompanhando a evolução, o consumidor passou a gostar e as crianças muito mais e os filhos, principalmente a Ana assumiram junto com a mãe a empresa e hoje é uma referência local em termos de pastelaria, mas a jovem empresária junto ao namorado abriu ao lado o Stan Burguer. A Merenda que era na rua Alberto Pasqualini, em vista do crescimento da Ângelo Bolson em termos gastronômicos, fácil acesso e estacionamento, abriu em frente à Casa do Pastel, estando na linha de frente a Vanessa Toniolo que é esposa do Gustavo, aqui as pessoas têm o lanche rápido e durante a semana abre das 11h30 às 22h30 e sábados e domingos das 18h às 22h. Na foto a Vanessa com a filha Isabela e a filha da Ana, a Maria Antônia.

