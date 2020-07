Comerciante

16 de julho de 2020

Em 16 de julho eles comemoram a sua data. No passado as pessoas devem recordar que as entidades promoviam jantares em que eram escolhidos e homenageados os destaques do ano. Mas como tudo muda e tudo é virtual pouco se fala nisso, o nosso fraterno abraço a todos aqueles que elegem este trabalho investindo, gerando empregos, pagando elevados impostos sem retorno e ainda sempre sujeitos à fiscalização que gera intranquilidade, e não se sabe de algum caso em que o setor de fiscalização chegue em uma empresa para orientar, principalmente na sua abertura. Vendavais, frio e calor, planejam as compras e pelo clima não dá certo e no ano seguinte pela evolução tudo sai de moda, a indústria se especializou em transformar e o que encontramos hoje é de uso e após descartável. Aproveito a oportunidade para parabenizar os empreendedores comerciantes e ao mesmo tempo comemorarmos no dia 20 o Dia do Amigo, cada um na sua atividade, mas nunca devem deixar de lado a amizade. Não existe concorrência e sim competência e criatividade.

16 de julho: para quem é católico lembra de Nossa Senhora do Carmo, a Santa do Escapulário, das Irmãs Carmelitas na Rua Luiz Malmann, bairro Itararé e é aqui que são feitas as hóstias para as igrejas. E na Vila do Carmo está a sua capela. Os mais antigos sempre pedem a intercessão pela proteção da santa e na sua oração pedimos coragem e confiança aos enfermos principalmente e as almas do purgatório. E finalmente alcançai-nos a graça de uma boa morte e libertai as benditas almas do purgatório.

Escola Estadual Maria Rocha: hoje assinala seu aniversário. Foi criado em 1941, aqui exerci o trabalho de professor por dois anos e muito aprendi.

Jornal A Cidade até breve: vamos confirmar a circulação para o dia 6 de agosto. E com isso estaremos homenageando os pais, data comemorada no dia 9. Fortaleça sua marca, sua produção e sua loja. Além do jornal impresso lhe oferecemos aqui uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com com matérias locais e anúncios dos investidores, bem como no Facebook e o nosso espaço na Rádio Imembuí com três citações diárias de segunda a sexta às 10h30, às 14h45 e 17h30 e nos sábados duas horas ao vivo e com live dos estúdios da pioneira. Venha você também para fortalecer o nosso trabalho e a forma como valorizamos a cidade que nos acolhe. Editais, balanços e mensagens saudando os pais não deixem para a última hora, planeje e converse conosco ou nos visite na Acampamento, 590.

Coronavírus: precisamos estar atentos ao crescimento no estado das internações nas UTI’s. Conseguimos mais uma semana escapar da bandeira vermelha e pelas previsões e estatísticas até serão teremos muitas mortes, sinaliza que precisamos respeitar os decretos municipal e estadual ficando em casa, trabalhando se for preciso adequadamente. O governador de posse de dados de imediato com seu grupo de estudos muda as bandeiras e não queremos isso para a cidade. Depende de cada um de nós. Vamos a partir de hoje lembrar que segunda-feira é Dia do Amigo e como é bom aqui viver com amizade, tudo acontece através da prevenção. Qualquer suspeita não deixe para depois, procure atendimento.