Combate ao fumo

29 de agosto de 2020

Anualmente nessa data se faz um alerta sobre os malefícios do fumo para a saúde. Ele é considerado pelas autoridades o grande vilão da qualidade de vida das populações, pois causa doenças pulmonares como bronquite, enfisema, câncer de pulmão, entre outras. Como estamos em tempos de pandemia, os fumantes precisam se conscientizar e aproveitar para rever esse hábito, já que eles têm 45% a mais de chances de agravamento de contraírem a covid-19, mas não são só eles que sofrem. As autoridades também buscam dar atenção especial aos fumantes passivos, ainda mais neste ano, por estarem dividindo por mais tempo o ambiente devido ao momento em que vivemos e estando mais expostos aos componentes tóxicos do cigarro.

Doação de sangue: por mais que tenha doadores voluntários sempre falta. A procura e o consumo sempre superam os doadores. Portanto quem é doador voluntário ou se você quiser ser solidário procure o banco de sangue na Alameda Buenos Aires ou no Hospital de Caridade e sempre será bem-vindo e vai possivelmente salvar vidas.

COMUNICADO: circularemos com o jornal impresso no dia 17 de setembro, um dia após o encerramento das convenções partidárias que nem um partido deixa para o último dia, alguns já vão realizar na próxima semana. Mas nossos anunciantes têm espaço garantido na Rádio Imembuí com três citações por dia e no sábado das 10h às 12h. e também uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com e no Facebook Roveda Valdemar. Vamos acompanhar a pandemia, a recuperação em todos os sentidos para sabermos o que fazer no mês de outubro. Mas esteja conosco que estamos atentos a tudo o que acontece em Santa Maria, sempre com opiniões e não críticas é nossa contribuição pelo progresso e futuro da nossa cidade.

Justiça impede a concessão de uso da Estação Ferroviária: acompanhe o editorial de hoje, das 10h às 12h na Rádio Imembuí com meu ponto de vista. Certa a justiça, é necessário valorizar mais o espaço. O que foi apresentado, para mim, é uma pobreza de projeto pela grandeza do espaço ali existente. E também investiguem quais foram as causas que nem um empresário apresentou-se para investir e que fizeram o de Passo Fundo abandonar a licitação já que tem conhecimento e lá investiu. Acompanhe-nos e na segunda-feira o editorial estará em nosso site, com minha opinião, mas respeito as demais.

Gastronomia: presencial ou por tele-entrega valorize o que é nosso e a riqueza que possuímos nos restaurantes, o cuidado e zelo com que cada um se preparou. Sempre reserve com antecedência. E amanhã temos risoto, galeto, saladas e doces a partir das 11h15 em vários locais. Da mesma forma reserve hoje para garantir. Em cada Salão Paroquial, tem espaço para todos e existe a fidelidade das pessoas que pertencem a cada igreja: Paróquia da Ressurreição e Santuário Nossa Senhora de Lourdes em que a comunidade trabalha intensamente para conseguir verba para compra dos bancos da igreja ligue hoje 3221-5214. Santuário da Medianeira que aguarda ansiosamente voluntários e empreiteiras locais que estão faturando bem com obras públicas para que sejam espontâneas e formem um consórcio para construir a calçada da rua General Osório, na certa Nossa Senhora intercederá por vocês, Hélio da Cotrel seja um líder e convide os colegas para essa obra tão necessária, reserve hoje pelo 3027-5733 ou 99101-0946. Salão da Catedral Metropolitana, o padre Enio Rigo com a comunidade está com a campanha para reformar os vitrais, ligue 3221-2695. E outras paróquias que não enviaram informações também têm risoto e galeto, informe-se.

CASA COM TERRENO

É na Dr. Turi 2060 em frente ao Centenário. A casa tem 280m² e o terreno com 414 m². Com possibilidade da negociação ao lado 15×25. Um ponto nobre para prédios, apartamentos de um dormitório em vista da procura para locação ou venda. Permuta-se área construída e aceita-se imóvel em outro lugar. Ligue 55 98407-1000

Montese Esporte Clube: hoje comemora 51 anos com sua sede social no Cazuza, na 287. E quem não conhece esse clube pelo quanto se pratica ali esporte amador por pessoas de várias idades. Nesse ano não tem eventos.

iTelas: É a loja especializada em iPhones, peças e assistência técnica. Ao chegar em Curitiba se o smartphone apresentou problemas a solução está na rua João Negrão quase esquina com a 7 de Setembro, ou na 7 de Setembro após o Shopping Curitiba. Acesse o site e conheça o nosso trabalho. A foto da loja na 7 de Setembro.

E fechamos a semana contabilizando o que se passou e até terça-feira o que teremos no mês de agosto. Acabou o mês do cachorro louco, a pandemia parece estar amenizando, mas o que segue em alta é o comércio da droga e na semana não faltou contrabando e estoque de bebidas, mas não importa a temperatura que vamos ter, sua vida vale muito mais do que alguns minutos em um bar bebendo. Tem outras maneiras de conversar, evite aglomerações. A cidade num todo, autoridades, empresários, frequentadores vamos usar as leis, mas o boom senso supera o diálogo, o entendimento, buscar sempre uma solução para não perdermos empregos e empresas que fecham as portas. Na estatística da semana é assustador que o desemprego superou o emprego na cidade, uma informação negativa.

Loja térrea de frente: com 101m² na Rua do Acampamento, 499, Galeria Guaíba. Como se sabe essa rua é a saída do centro da cidade e tem intenso movimento de pedestres e veículos. Venha conhecer o espaço. Agenda a visita pelo 98407-1000.

Valor do pedágio: prefeitos da região estão preocupados pelo quanto vai ser cobrado nas praças de pedágio da 287 assim que for duplicada. Nem a licitação saiu, por isso que as coisas não andam. Quem anda na estrada com um veículo na faixa de 70 mil, pode pagar um bom pedágio, mas é preciso que as rodovias tenham condições. Por isso que as coisas não acontecem, vem os entraves administrativos e os interesses políticos e nós por aqui vamos lutar pela 287 e a duplicação da Faixa Nova, quem sabe seja criada uma praça de pedágio e as empreiteiras locais construam a duplicação. Pode ser um pedágio com valor simbólico, mas suficiente para pagar o investimento, teremos rebeldia, mas quando começarem a usufruir vão se beneficiar.

Idosos: pessoas que ficam em casa, desligadas da mídia, não buscam saber informações do que se passa no dia-a-dia. Sempre é bom ouvir a parte policial do programa do Schmitão na Imembuí, que aqui você toma conhecimento do que se passa em Santa Maria. Por exemplo, hoje, ele citou uma pessoa que recebeu um telefonema do seu banco de que seu cartão havia sido clonado e era necessário substituir por outro, para sua segurança um funcionário buscaria o cartão e a senha, e ela entregou. Contou o caso para os amigos e mais de 10 mil já tinham sido sacados. É igual ao conto do bilhete, já escrevi aqui, quando era policial em Passo Fundo em 1964, nascia lá esse crime e de lá prosperou pelo Brasil e se mantém até hoje só que mais sofisticado e as pessoas continuam acreditando no dinheiro fácil.

Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós



Virgem Maria, Mãe do belo amor,

Mãe que jamais deixa de vir

em socorro a um filho aflito,

Mãe cujas mãos não param nunca

de servir seus amados filhos,

pois são movidas pelo amor divino

e a imensa misericórdia

que existem em teu coração,

volta o teu olhar compassivo sobre mim

e vê o emaranhado de nós

que há em minha vida.

Tu bem conheces o meu desespero,

a minha dor e o quanto estou amarrado

por causa destes nós.

Maria, Mãe que Deus

encarregou de desatar os nós

da vida dos seus filhos,

confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos.

Ninguém, nem mesmo o maligno

poderá tirá-la do teu precioso amparo.

Em tuas mãos não há nó

que não poderá ser desfeito.

Mãe poderosa, por tua graça

e teu poder intercessor

junto a Teu Filho e Meu Libertador, Jesus,

recebe hoje em tuas mãos este nó………

Peço-te que o desates para a glória de Deus,

e por todo o sempre.

Vós sois a minha esperança.

Ó Senhora minha,

sois a minha única consolação dada por Deus,

a fortaleza das minhas débeis forças,

a riqueza das minhas misérias, a liberdade,

com Cristo, das minhas cadeias.

Ouve minha súplica.

Guarda-me, guia-me,

protege-me, ó seguro refúgio!

Maria, Desatadora dos Nós, roga por mim.