Colono e agricultor

25 de julho de 2020

Dias 25 e 28 de julho, no calendário consta as datas desses trabalhadores, para mim é o mesmo, tem o mesmo sentido. No momento em que o país investir mais no agronegócio, no meio rural estará valorizando a produção e sua evolução. Lá no passado quem não lembra dos imigrantes italianos que chegaram ao sul em 1880 na região da serra, na Quarta Colônia, em Jaguari e outras cidades, receberam as terras e começaram a produzir e hoje as famílias dos mais antigos lá permaneceram e a maior parte dos filhos foi estudar nas grandes cidades e não voltaram mais para o interior. Das famílias numerosas hoje reduzidas a no máximo dois ou três filhos, mas a nova geração sentindo as dificuldades das cidades, dos empregos, a falta de recursos, quantos jovens vem estudar aqui mesmo e voltam para casa dando continuidade a agricultura que os pais sempre fizeram só que com tecnologia e inovações. E diante disso temos pela frente a riqueza do quanto se planta e produz hoje nesse Brasil com suas exportações, o avanço tecnológico vai fazer com que o agronegócio possa ser no futuro pelo espaço existente no Brasil o maior produtor de alimentos mundial e por isso que vários países dão apoio e estão atentos às nossas riquezas. A homenagem neste momento aos colonos e aos agricultores, do trabalho primário sem qualquer recurso, deram continuidade e permaneceram no interior e no momento os filhos continuam junto com a família trazendo a tecnologia para um maior rendimento no que se cultiva. Podemos salientar o quando cresceu a indústria na produção de equipamentos para o interior abrindo horizontes para aqueles que tudo faziam à moda antiga. Devemos nesse inverno rigoroso render homenagem ao colono e ao agricultor.

São Cristóvão

Considerado o padroeiro dos motoristas. Qual das cidades em que não encontramos sempre sua imagem, capela ou pequeno santuário deste santo que carregou Jesus ao atravessar o rio quando lhe disse: “É tão pesado, parece-me que estou carregando o mundo”. E o menino disse: “Quase isso”. Por toda parte nesse mês de julho acontecem celebrações e festas, em nossa cidade geralmente em Camobi, neste ano talvez não tenha a celebração da missa e a bênção de dezenas de caminhões para receber a proteção divina e após o almoço para os motoristas e convidados no Salão Paroquial do Santuário do Divino Espírito Santo neste bairro da cidade. E na Paróquia de Fátima também está a imagem de São Cristóvão e anualmente é realizada uma missa e após a bênção para os veículos. Alguns motoristas marcam a data e o santo, por várias cidades encontramos pequenos capitéis construídos por motoristas, geralmente por milagres acontecidos ou pelo êxito na sua atividade e dada a situação das rodovias hoje, o perigo iminente pelo abuso e irresponsabilidade de alguns, muitas vezes pelo exagero de horas viagem, ou toneladas de produtos em caminhões que ultrapassam os 50 mil kg e sem falar nos engarrafamentos, o custo de um caminhão, seus impostos, sua manutenção, só as grandes empresas com frota conseguem sobreviver, os pequenos geralmente acabam fechando. E nesse período de inverno para o sul do país com chuva e serração a cautela deve ser redobrada, evite andar à noite, cuidado nas ultrapassagens, sempre pensando em si e em quem está à sua frente ou atrás. Quem puder neste 25 rogue e agradeça a São Cristóvão por tanta bondade que teve com todos aqueles que estão por trás do volante e quem sabe quantos acidentes ele tem evitado. São Cristóvão rogai por nós.



Oração a São Cristóvão

Ó glorioso mártir São Cristóvão, alma generosa que caminhaste como gigante nos caminhos da virtude, até o extremo de confessar o vosso Batismo misturando o vosso sangue ao precioso Sangue de Jesus Cristo, divino Redentor nosso. Confiados na eficácia de vossa intercessão, nós vos rogamos nos livreis de todos os perigos e acidentes nas viagens que empreenderemos durante esta vida e sobretudo na última jornada para a casa de nossa eternidade. Á vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Livrai-me sempre de todo os perigos. Rezar pai nosso, Ave Maria e fazer o sinal da cruz.

Tertúlia: inscrições abertas até dia 5 de agosto. O regulamento e fichas de inscrição podem ser acessados pelo site da Prefeitura http://www.santamaria.rs.gov.br/

Final de semana: temos pela frente sábado e domingo, a temperatura vai baixar e a prevenção de cada um vai contribuir pelo seu bem-estar, evitar de ocupar hospitais, ter gastos com médicos e medicamentos que não são baratos. O distanciamento é de suma importância, devemos dizer obrigado pelo dom da vida e o momento até o presente. Quero me associar a entrevista da Dra. Elaine, diretora do HUSM, minha amiga que sempre admirei o trabalho que ela realiza desde o tempo de universitário e diz ela na Imembuí que já estamos vencendo a pandemia. Que prospere esse otimismo que é bom para todos nós. Faça como nas grandes cidades em que a maior parte está zelando pela saúde e pela vida e como por aqui também a falta de conscientização, responsabilidade e isso é porque não assistem entrevistas de quem teve o coronavírus, esteve internado e como saiu do hospital, cada caso mostrado dá para refletir. Não quero ser um exemplo, mas procure cada um fazer a sua parte e juntos venceremos essa batalha e depois solte-se na vida se assim o desejar. Até a prevenção é importante para nós preservarmos a saúde e bem-estar dos médicos e enfermeiros que não medem esforços para bem atender a todos. Sei que cada segmento teve prejuízos no seu dia-a-dia, mas estão conseguindo administrar. Vamos em frente no seu segmento de fé faça suas preces que sempre elas vão chegar no momento adequado.

Opinião: março a pequena cidade de Paraí, 9 bandidos que atacaram os bancos ganharam passaporte e na semana a polícia descobriu que o mandante e quem planejou a ação são presos de dentro dos presídios da grande Porto Alegre. Foi dito o seguinte: ‘foram presos hoje os suspeitos de planejar o ataque aos bancos’, mas eles já estavam presos, mas não podem ser soltos por mais isso.

Santuário Nossa Senhora de Lourdes e Paróquia da Ressurreição: igreja que no dia 11 de cada mês acontece a procissão luminosa e neste momento que Nossa Senhora de Lourdes e lá também se encontra Nossa Senhora da Saúde, intercedam pelos idosos e enfermos. E nesse domingo a sua solidariedade é importante, reserve risoto e galeto com entrega a partir das 11h15 pelo 3221-5214. Você leu na quinta-feira em nossa página a opinião do Pe. Bertilo.

Ganho fácil: o brasileiro é rápido. Tanto dinheiro espalhado pelo Brasil, hospitais receberam equipamentos, medicamentos, mas não faltou a ganância da propina e a comissão. E não é povão, são ilustres gestores públicos e tudo nasce no Rio de Janeiro E em Brasília, eles não têm medo da pandemia. Deus queira que o Ministério Público tenha estrutura para apurar com rapidez por todo o país quem meteu a mão no dinheiro da saúde. Nem o apelo do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando, em uma celebração que disse o seguinte: ‘ não desviem o dinheiro dos hospitais’.

Conto do bilhete: a Polícia deteve recentemente quase uma dezena de aplicadores deste golpe. E foi dito que há mais de 10 anos estão agindo no Brasil. Quero voltar ao passado, em 1966 eu era policial na BM em Passo Fundo e lá era preso constantemente um casal que aplicava o golpe do bilhete, então o grupo tem mais de 50 anos e continua aplicando o golpe pelo Brasil todo sempre dentro da modernidade para facilitar o delito.

Bovinu’s

Na região de Nova Bréscia que preparou jovens para todo o Brasil como churrasqueiros, aqui temos um exemplo a Tertúlia. Mas dessa região também temos aqui os irmãos Chiesa, Nerildo que veio de Passo Fundo em 1985 junto com seu sócio Paulo e abriu o Espetão junto a Socepe e que mais tarde passou a ser Bovinu’s e no ano passado mantiveram a marca e o nome, mas mudaram o atendimento com buffet, grelhados e assados e à noite rodízio de churrasco. Só que agora só temos ao meio-dia e aos domingos assados para levar para casa. E hoje comemora a Bovinu’s 35 anos de atividades. A casa está dentro dos padrões que os decretos exigem.

Obras na Acampamento: inacreditável que a prefeitura permita e não entre em ação para remover algumas árvores que comprovadamente já destruíram a calçada e para construir o cordão agora foi cortada parte das raízes. É um serviço pela metade. Secretaria Meio Ambiente autorize remover a árvore e plante ali mesmo outra mais saudável e agradável.

Deputado Paulo Pimenta: coisa boa tem que receber apoio. Parabéns pelo projeto em fase de elaboração que vai dar um nome a travessia urbana e uma justa homenagem ao professor José Mariano da Rocha Filho. O que seria de Santa Maria se não tivéssemos desde 1960 a Universidade, aqui foi a semente para prosperar os investimentos na educação. E que a travessia seja bem iluminada e sinalizada, com pórtico lá em Camobi e na Boca do Monte, dizendo que aqui se chama Travessia Urbana de Santa Maria José Mariano da Rocha Filho. Espero que os deputados gaúchos no parlamento brasileiro esqueçam as rivalidades políticas e façam com que com urgência seja aprovado por unanimidade este nome. Assim deve ser, pessoas que fizeram pela cidade deveriam ser homenageadas em vida, mas como não é hábito se faz após a morte e não trazer nomes de brasileiros que não têm nada a ver com Santa Maria. Um dos casos que me manifesto sempre repudiando é no Loteamento Bela Vista, que para mim, chama-se Bairro da Justiça que concentra todos os poderes jurisdicionais da Região Central, incrivelmente as ruas têm os nomes dos países vizinhos do Mercosul, que só levam do Brasil e nos devolvem drogas, contrabando e outros males que conturbam o nosso bem-estar.

Meu amigo Carlinhos Costabeber: na sua coluna dominical citou que no passado tínhamos 3 deputados estaduais e 3 federais, para sua revisão em 1999 eram 15 eleitos pela Região Central. Se tivesse união e humildade poderíamos voltar a esse patamar.

Eleições municipais: estão acompanhando alguma sigla? Já desembarcou em várias outras siglas e não deu certo. Algum partido tem dono, um ou dois. É bom ver o passado e o que foi feito pela cidade. É um verdadeiro leilão na cobiça de cargos e ocupações, mas assim é a política.

Tornozeleiras eletrônicas: em Santa Catarina é lei, todo apenado que tem o privilégio de cumprir a pena em casa, se tiver condições financeiras vai pagar uma taxa de aluguel pelo uso da mesma. Já imaginou que receita iríamos ter? Principalmente com os graúdos lá de cima. Diria mais, o condenado que tem condições, como os condenados pela Lava-Jato deveriam pagar a hospedagem, mas tem que mudar a lei e é difícil.

Operadoras: continuam ligando de São Paulo e oferecendo milagres nos contratos, mas sempre com aumento e a obrigação de permanecer por 36 meses. Será que o Congresso não poderia fazer uma lei proibindo esse tipo de comércio. As pessoas que tem parentes ou negócios em São Paulo acabam atendendo e vem a desagradável conversa, com ofertas. Aos assessores políticos que aqui residem passe para seus deputados essa ideia de uma lei proibindo a venda dessa forma para normalizar o mercado e para que ele ofereça melhores condições.

Obras públicas: nos contratos entre as empreiteiras e o poder público tem um adendo de que durante a obra poderá ter reajuste em valores. Já colocam um valor baixo para vencer a concorrência e depois o escape é pedir o aumento. Viram o que aconteceu na Ponte do Guaíba ontem, a firma ia embora descontente, teve um bom reajuste e assim vai permanecer e tocar a obra.