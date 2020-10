Clínica Borsatto Saúde Integrada

13 de outubro de 2020

Luís Felipe Guilardi

Destacamos nesta edição o setor de odontologia do segmento próteses com o dr. Luís Felipe Guilardi, que fala sobre a importância de uma das especialidades da odontologia que mais avançou nos últimos anos principalmente em função dos implantes dentários que nos possibilitam tratar com uma forma mais conservadora, individualizar os trabalhos e dar uma condição de mastigação ao paciente muito melhor do que utilizando próteses parciais ou totais. É preciso ter em mente que cada paciente terá um atendimento e um tratamento muito individualizado, tem alguns que tem a necessidade de fazer um check-up, uma limpeza ou manutenção a cada três ou seis meses, um ano ou dois anos, e isso depende muito do paciente, da higienização que ele faz, da pré-disposição a ter lesões de cárie ou outras. “O que recomendamos é que o paciente nos procure o quanto antes e sempre que possível para preservarmos o que está bom, corrigir o que está errado e ter uma longevidade nos tratamentos que seja boa para ele e para nós”. Em outubro duas datas são dedicadas aos dentistas, dia 3 pelo Dia Mundial do Dentista e 25 Dia do Dentista Brasileiro, nossa homenagem a todos os profissionais.

Henrique Lopes de Oliveira



Na mesma linha de prevenção fala o fisioterapeuta Henrique Lopes de Oliveira, segundo ele hoje em dia o exercício físico e a fisioterapia são muito indicados não só para questões pós-traumáticas, mas antes também para manter o corpo bem e cuidar da saúde, sendo que manter uma regularidade de exercícios é muito importante. “Para se manter vivo é preciso estar em movimento, se não acaba enferrujando e os exercícios são válvulas de escape por produzirem hormônios que vão nos dando uma quantidade de bem-estar, relaxando e mantendo calmos, além de deixar o corpo em dia”. Ele reforça que é preciso buscar ajuda o quanto antes e não deixar o corpo padecer, pois é mais fácil tratar quando a questão é aguda do que quando se torna crônica. E procure uma atividade física que seja da sua preferência, seja caminhada, dança, corrida, academia, mas que faça bem a você.

Fisioterapeuta: com mais visibilidade e ganhando cada vez mais espaço pelos fatores de risco que acometem as pessoas, número de idosos e surgimento de novas doenças que demandam tratamentos específicos. A reabilitação é uma parte desafiadora, pois precisa colocar a pessoa em atividade. E com qualificação e profissionalismo eles atendem em consultórios particulares, clínicas e inclusive com atendimento a domicílio. Também estão na linha de frente de enfrentamento ao covid-19, pois atuam na recuperação de quem precisou ser entubado e esteve na UTI. Reconhecemos assim a importância dessa profissão que no dia 13 comemora sua data.