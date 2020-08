Clínica Borsatto – Saúde 1319

16 de agosto de 2020

Exercícios

Com o isolamento alguns hábitos foram deixados de lado, como os exercícios físicos. Mas para diminuir o estresse, a ansiedade e principalmente se manter saudável a prática de alguns minutos de atividades é de suma importância. Aproveite o tempo em isolamento para a prática de aeróbica, ioga e até alongamentos, exercícios que podem ser feitos na sua sala ou no jardim. Não fique parado o dia inteiro trabalhando em home office ou assistindo TV, pratique um pouco a cada dia e notará a diferença.

Cardiologista

O profissional que cuida do diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas com o coração e a circulação sanguínea comemora sua data hoje, 14 de agosto. Um dos exames mais conhecidos realizado pelo cardiologista é o eletrocardiograma que mede a atividade elétrica do coração, também interpreta exames, como raio x de tórax, ecocardiogramas e exames de sangue com os níveis de colesterol, glicemia e outros indicadores. Atuam em hospitais, clínicas particulares, centros de pesquisa, laboratórios e fazem operações como angioplastia, inserção de marca-passo e pontes de safena, sempre dando ênfase para que os pacientes sigam uma vida saudável e previnam de todas as formas os problemas no coração.

Esclerose Múltipla

Doença autoimune em que o sistema imunológico destrói a cobertura protetora de nervos e as lesões causam distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. Causa inúmeros sintomas como perda de visão, dor, fadiga, comprometimento da coordenação motora, que podem durar por toda a vida ou serem crônicos graves, podem ser combatidos e retardados com fisioterapia e medicamentos. Desde 2006, é celebrado no dia 30 de agosto o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, por isso também foi criado o agosto laranja para falar sobre a doença e sobre a importância da prevenção.

Tuberculose

Doença que afeta principalmente os pulmões e pode ser grave por ser bacteriana infecciosa. As bactérias que a causam são espalhadas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, a maioria das pessoas infectadas não apresenta os sintomas que são tosse por mais de duas semanas, perda de peso, sudorese noturna e febre. As crianças recebem a vacina BCG até os 5 anos que é uma forma de prevenção a tuberculose. Um longo tratamento é feito com vários antibióticos após ser diagnosticada através de exames de sangue e de imagem, por isso aos primeiros sintomas o paciente deve procurar um posto de saúde, pois o tratamento é gratuito.

Colesterol alto

Uma preocupação constante, pois pode atingir qualquer pessoa, independente de idade, de forma silenciosa e está associado a principal causa de morte no mundo, as doenças cardiovasculares. O colesterol é de extrema importância para o funcionamento do organismo, sendo uma espécie de gordura produzida pelo fígado que absorve nutrientes, faz a síntese de hormônios e repara tecidos celulares. Existe o LDL (ruim) que se produzido ou ingerido em excesso pode provocar problemas de circulação e o HDL (bom) que recolhe o excesso de LDL e devolve ao fígado para ser eliminado. É preciso tomar cuidado com alimentação e também manter uma rotina de exercícios físicos.

Psicólogo

Um profissional que conquistou espaço e foi muito além do atendimento clínico que era mais comum, hoje em dia eles atuam em empresas, escolas e em diversos segmentos para auxiliar na administração pessoal, nos treinamentos e contratação de profissionais. Comemoram dia 27 seu dia. Em Santa Maria três faculdades contam com esse curso, inclusive com especialização. Neste ano com a pandemia a profissão acabou ainda mais conhecida para auxiliar nos problemas que foram surgindo pelo isolamento e demais cuidados exigidos pelas autoridades em saúde. Quem desconhece o trabalho de um psicólogo deve buscar um atendimento para entender como funciona e quais os inúmeros benefícios que traz.