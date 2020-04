Classificados – ligue 55 98407-1000

19 de abril de 2020

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

RUA DO ACAMPAMENTO, 590: loja térrea e sobreloja com 1.200m² para qualquer atividade. No mesmo endereço apartamento de 2 dormitórios com churrasqueira e terraço R$ 1.200 são 180m², garagem opcional.

ALUGA-SE: 1 dormitório com garagem na Vale Machado por R$ 600 próximo ao campus 2 da UFN. Na Henrique Dias próximo a prefeitura 1 dormitório com garagem por R$ 690.

CONJUNTO RESIDENCIAL ACAMPAMENTO: dois dormitórios, próximo ao Hospital São Francisco, R$ 600 com bonificação;

CONJUNTO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS, próximo ao viaduto, 3 dormitórios, R$ 800 com bonificação.

NA VILA FORMOSA, rua Irmão Robertão casa de alvenaria com 3 dormitórios por R$ 990.

CASA DE ALVENARIA com 8 peças e uma garagem na Rua Serafim Valandro, 513. A partir do dia 20 de maio.

Adequação pelo momento atual

Temos birôs, cadeiras, armários, computadores, máquinas. Com tantas redes sociais não precisamos mais de tanta estrutura e equipamento. Por isso estamos colocando à venda com preços especiais. Só nos visitar. Se precisa de um birô ou uma cadeira, ou costuma colecionar produtos antigos estamos à sua disposição, visite-nos pela parte da manhã na Rua do Acampamento, 590. Também, para quem tem salões amplos temos para venda um compressor com motor elétrico que produz ar, barbada. Tudo isso aqui no Jornal A Cidade.

VERMELHO SERVIÇOS DE JARDINAGEM: limpeza de pátios, agende seu orçamento sem compromisso pelo 55 98103-7990.

VENDE-SE: Moto Suzuki, 125 Yes, único dono, ano 2008. É a primeira vendida pela concessionária de Santa Maria. R$ 2.600. Tratar pelo 55 98407-1000.

VENDE-SE: Cruze, 2014. Único dono, super inteiro. R$ 45.000 completo. Ligue 55 98407-1000.

SALA COMERCIAL: com 57m² no primeiro andar de frente para a Venâncio Aires, na Galeria do Comércio. Vende-se ou aluga-se.

ROVEDA IMÓVEIS TEM PARA VENDER:

– Apartamento dois dormitórios com garagem na General Neto ao lado do Corinthians por R$ 260 mil.

– Terreno no Parque das Oliveiras, 15x25m², R$ 290 mil.

– Bairro Tomazetti: terrenos 26x37m² por R$ 320 mil com chalé.

– No centro: 1 dormitório com garagem, desocupado R$160 mil.

– Itaara: avenida principal em frente ao Sicredi, terreno com 514m² por R$ 180 mil.