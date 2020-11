Classificados: Aluga-se

20 de novembro de 2020

– Aluga-se ou vende-se: Sala comercial em condições na Galeria do Comércio de frente para a Venâncio Aires, 1º andar, com 57 m².

– BR 158 Residencial Duque de Caxias, 3 dormitórios, frente sul e norte, R$ 700,00 em frente ao viaduto.

– Neste prédio: de fundos, 2 dormitórios amplos, sala ampla, cozinha, área de serviço com espaço externo e terraço com churrasqueira. Baixo condomínio e são 180m² por R$ 1.200,00. Garagem opcional R$1.380,00.

– Neste prédio: a loja térrea com 480m², banheiros dentro das normas legais, ventilação e a sobreloja com 650m², com 5 banheiros. Valor do aluguel a negociar.

– Edifício Trentino: acesso pela Vila Medianeira, nas torres que a BK construiu, no 6º andar, com elevador, 3 dormitórios, frente leste e oeste com uma vista espetacular até do pôr-do-sol. Com salão de festas, piscinas para crianças e pracinha. Com garagem. A partir de dezembro aluguel R$ 900 e condomínio em média R$ 180 mais IPTU. Ligue 98407-1000.

– Capão da Canoa: prepare a temporada, alugue agora para manter o espaço. Rua Sepé, no centro, 1 dormitório de frente com sacada mobiliado, elevador e garagem. Máximo 4 pessoas por no mínimo 10 dias ou contrato anual ligue 55 98407-1000.