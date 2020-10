Classificados

3 de outubro de 2020

VENDO CRUZE: 2014, a foto mostra o veículo com único dono, completo, R$ 45 mil. 55 98407-1000

CAPÃO DA CANOA: Agende sua temporada. Aluga-se no mínimo 10 dias para qualquer data menos final de ano. 1 dormitório, sala e cozinha, sacada de frente e garagem coberta a duas quadras do mar. Máximo 4 pessoas. 55 98407-1000.

VENDE-SE 3 TERRENOS: V. Tomazetti. 26m de frente pela rua Catarina Parcianello e 50 pela Davi Ribeiro. Com casa e ruas asfaltadas. Local ideal para casas conjugadas. R$ 300 mil. Fone 3223-5192 ou 55 98407-1000.

ROVEDA IMÓVEIS VENDE: Terreno 14×26 no melhor condomínio da cidade, Parque das Oliveiras, com toda a estrutura e em breve passará a perimetral para Camobi nos fundos.

VENDO: Celta, 4 portas completo. Inclusive direção hidráulica. Cor prata 2009, único dono R$ 14.980,00. Ligue 3222-6161

Aluga-se: 1dormitório sem garagem, segurança privilegiada e próximo do Campus III da Unifra, Rua Vale Machado, 961, apartamento 303. R$550,00. (55)98407-1000.

VENDE-SE APARTAMENTO: na Euclides da Cunha, 7º andar com elevador, 3 dormitórios, cozinha com móveis sob medida e dois dormitórios também mobiliados, com garagem. Desocupado. Próximo a rótula das Dores. Estamos de plantão pelo 55 98407-1000.

VENDE-SE: Ed. Guanabara – apartamento com 3d., fundos com garagem. 55 98407-1000.

SALA COMERCIAL: na Galeria do Comércio, 1º andar de frente para a Venâncio Aires com 57m², com banheiro e ar condicionado. Aluga-se R$ 1.000,00 ou vende-se. Contato pelo 98407-1000.

Aluga-se: apartamento em frente ao viaduto no conjunto residencial Duque de Caxias com três dormitórios, 4º andar. R$700,00 mensais.

Aluga-se: casas de madeira com dois dormitórios e demais dependências no Km-3, São José, Camobi e Itararé com o Fornel no 99952-7710.

ALUGA-SE: apartamentos mobiliados com 1 dormitório. Contrato mínimo 6 meses ou até mensal. 55 98407-1000.

ITAARA: Terreno com 514m² na avenida principal R$ 180 mil. Ligue 55 98407-1000.

CONTRATA-SE: pessoas que gostam de conversar e que tenham amor ao que irão fazer para vendas de comerciais para o Jornal A Cidade e o nosso espaço na Imembuí. Com visitas indicadas. Tratar pessoalmente nesse jornal.

ESTAGIÁRIOS: para acadêmicos do curso de Jornalismo. Interessados que gostem de escrever, tratar neste jornal.

VENDE-SE: Apartamento na Rua Euclides da Cunha, 7º andar, 3 dormitórios com garagem, desocupado – próxima a Rótula das Dores. 55 98407-1000.

RUA GENERAL NETO: nº 180, dois dormitórios vende-se por R$ 260 mil, desocupado.

ALUGA-SE: Apartamento com 180m²: dois dormitórios, dependência de empregada, terraço, churrasqueira e garagem opcional. Condomínio e IPTU R$ 280 mensal.